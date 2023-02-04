США могут попытаться сбить китайский аэростат над Атлантическим океаном, - ABC

США намерены подождать, когда китайский аэростат будет в небе над Атлантическим океаном и попытаются сбить его.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал ABC11.
"В этот момент предполагается подождать, пока аэростат не окажется над Атлантическим океаном, а затем попытаться сбить его и вытащить обломки", - говорится в заявлении.
Вероятно, потребуется существенное локализованное закрытие воздушного пространства для защиты населения.
Ранее пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер сообщил, что власти США зафиксировали над континентальной частью страны "разведывательный воздушный шар". По его словам, пуля находится на высоте, значительно превышающей стандартные параметры для коммерческих авиаперевозок, и не представляет угрозы для людей на земле.
Напомним, ранее американские военные обнаружили в северной части Соединенных Штатов разведывательный воздушный шар.
Позже в МИД Китая заявили, что воздушный шар прилетел с их территории, но не использовался для разведки.
Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что пролет китайского аэростата над территорией США является нарушением суверенитета страны и международного права и перенес свой визит в Китай.
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