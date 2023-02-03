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Разведывательный шар над США: Китай признал причастность, но говорит, что он гражданский

Новина українською →
Китай, Пятница 03 февраля 2023 16:39
Разведывательный шар над США: Китай признал причастность, но говорит, что он гражданский Фото: воздушный шар над США оказался китайским (скриншот: euronews.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство иностранных дел Китая признало принадлежность воздушного шара, замеченного американскими военными над США, и сообщило о его целях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NBCnews.

По заявлению официального представителя внешнеполитического ведомства Мао Нин, замеченный над США аэрообъект действительно прилетел из Китая. Это гражданский аппарат, используемый для научных исследований.

"Мы приняли во внимание соответствующие сообщения и рассматриваем и проверяем ситуацию. Хочу подчеркнуть, что Китай является ответственной страной и всегда строго соблюдает международные законы. Китай не намерен нарушать территорию и воздушное пространство каких-либо суверенных государств", - подчеркнула Мао Нин.

Кроме того, она отметила, что разведывательный аппарат появился над территорией США незапланированно - он просто отклонился от маршрута из-за ветра.

В настоящее время стало известно, что госсекретарь США Энтони Блинкен переносит свой визит в Китай. Причиной этого является инцидент с китайским воздушным шаром, который был обнаружен в американском воздушном пространстве.

РБК-Украина сегодня сообщало, что американские военные обнаружили над северными штатами США разведывательный воздушный шар, который, вероятно, принадлежит Китаю. Высотный воздушный шар был замечен в среду над Биллингсом, штат Монтана. Он пролетел над Алеутскими островами, Канадой и Монтаной.

По словам американского военного, для перехвата аэростата были подняты в небо самолеты F-22 Raptor, а также самолеты дальнего радиолокационного обнаружения. Также о его обнаружении сообщили в Пекине.

Ранее мы писали, что в Пентагоне назвали страны, армии которых являются боевой силой самого высокого уровня.

Также сообщалось, что Соединенные Штаты в шесть раз увеличили производство артиллерийских снарядов из-за нужд украинской армии.

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