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США можуть спробувати збити китайський аеростат над Атлантичним океаном, - ABC

Фото: США можуть спробувати збити китайський аеростат над Атлантичним океаном (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

США мають намір почекати, коли китайський аеростат буде в небі над Атлантичним океаном і спробують збити його.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC11.

"В цей момент передбачається почекати, поки аеростат не опиниться над Атлантичним океаном, а потім спробувати збити його та витягти уламки", - йдеться у заяві.

Ймовірно, знадобиться суттєве локалізоване закриття повітряного простору для захисту населення.

Раніше прессекретар Пентагону Патрік Райдер повідомив, що влада США зафіксувала над континентальною частиною країни "розвідувальну повітряну кулю". За його словами, куля знаходиться на висоті, яка значно перевищує стандартні параметри для комерційних авіаперевезень, і не становить загрози для людей на землі.

Нагадаємо, раніше американські військові виявили у північній частині Сполучених Штатів розвідувальну повітряну кулю.

Пізніше у МЗС Китаю заявили, що повітряна куля прилетіла з їхньої території, але не використовувалась для розвідки.

Держсекретар Ентоні Блінкен заявив, що проліт китайського аеростата над територією США є порушенням суверенітету країни та міжнародного права та переніс свій візит до Китаю.

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