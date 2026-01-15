ua en ru
Чт, 15 января Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Обстрел Киева Непогода в Украине Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Албания присоединяется к программе PURL и подтверждает гарантии безопасности для Украины

Четверг 15 января 2026 14:47
UA EN RU
Албания присоединяется к программе PURL и подтверждает гарантии безопасности для Украины Фото: Министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали (facebook.com.espiropali)
Автор: Елена Чернякова, Яна Коваль

Тирана официально подтвердила готовность активно участвовать в международных программах помощи и соблюдать обязательства перед Киевом.

Об этом заявила министр иностранных дел Албании Элиза Спиропали во время совместной пресс-конференции с главой МИД Андреем Сибигой, передает корреспондент РБК-Украина.

Спиропали анонсировала участие страны в программе PURL (программа восстановления и логистики безопасности). Она подчеркнула, что правительство и премьер-министр Эди Рама настроены на глубокое изучение этого механизма и активную работу в его рамках уже в 2026 году.

"Наш премьер-министр и наше правительство настроены на изучение и участие в программе PURL. Мы рассматриваем наши обязательства в НАТО как распределение общего бремени, и абсолютно готовы в 2026 году участвовать в программах - не только для себя, но и для других", - заявила спикер.

Глава МИД Албании уделила особое внимание двусторонним гарантиям безопасности, которые были подписаны в прошлом году между президентом Владимиром Зеленским и албанским премьером. Тирана заверила в полной готовности выполнять все взятые на себя обязательства.

"Относительно подписанных гарантий безопасности, которые были заключены между президентом Зеленским и нашим премьер-министром Эди Рамой в прошлом году: да, мы готовы участвовать. Мы будем очень внимательно соблюдать условия. А также берем на себя полную ответственность за все подписанные условия", - добавила Элиза Спиропали.

Напомним, во время совместной пресс-конференции главы МИД Андрея Сибиги и министра иностранных дел Албании Элизы Спиропали стало известно, что Украина в этом году обязательно примет участие в заседании Всемирного экономического форума в Давосе.

Глава МИД не предоставил прямого ответа на вопрос, состоится ли на форуме в Давосе подписание соглашения о восстановлении Украины на 800 миллиардов долларов между Владимиром Зеленским и Дональдом Трампом.

В то же время он подтвердил, что встречи с представителями США уже запланированы, а стороны работают над "финализацией формата и результатов" переговоров.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Албания
Новости
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Минцифры получило временного руководителя вместо Федорова: кто он
Аналитика
Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Перезагрузка Зеленского: почему Рада сорвала назначения в Кабмин и что происходит в ОП