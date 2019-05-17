ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

США позбавили Туреччину торгових преференцій

Новини » Політика    17.05.2019 - 20:15
США позбавили Туреччину торгових преференцій
Ілюстративне фото (gettyimages.com)

Трамп припинив дію режиму торговельних преференцій, введеного в 1975 році

Президент США Дональд Трамп підписав прокламацію, що проголошує низку заходів економічного характеру щодо Туреччини. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Повідомляється, що Трамп припинив дію режиму торговельних преференцій, введеного в 1975 році. Разом з тим Трамп наполовину - до 25% - зменшив тарифи на імпорт турецьких сталі.

"Я вирішив, що доцільно з 17 травня 2019 року позбавити Туреччину статусу країни, що розвивається - благоприобретателя з урахуванням рівня її економічного розвитку", - підкреслив лідер США.

До цього Туреччина підпадала під дію Єдиної системи торгових преференцій, що передбачала зниження мит на низку товарів. Перегляд цієї політики розпочалося ще в серпні 2018 року на тлі зростання напруженості у двосторонніх відносинах, відзначає агентство Reuters.

Нагадаємо, раніше глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттин Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 в Росії.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 представляє велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

У Комітеті США затвердили законопроект із $445 млн підтримки Україні Росія заявила про заходи у відповідь на нові санкції США
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурция
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся