Пенс: закупівля Туреччиною С-400 у Росії - величезна загроза для НАТО

Фото: Майк Пенс (facebook.com_VicePresident)

Пенс заявив, що США не будуть спокійно спостерігати за закупівлею зброї Туреччиною у РФ

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Про це повідомляє CNN.

Пенс попередив, що Сполучені Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як союзник НАТО купує зброю у противників альянсу.

"Закупівля Туреччиною системи ЗРК С-400 від Росії на суму у 2,5 мільярди доларів США становить велику загрозу для НАТО й для міцності цього альянсу", - підкреслив американський віце-президент.

Крім того, він закликав Туреччину визначитися, чи дійсно вона хоче залишатися важливим партнером НАТО, або ж бажає ризикувати безпекою альянсу через безвідповідальні рішення, які підривають безпеку блоку.

Нагадаємо, Штати припинили поставки в Туреччину обладнання та деталі для F-35. Таке рішення було прийняте через плани Туреччини купити російську систему С-400.

Як писало РБК-Україна раніше, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах з США у тому випадку, якщо вона закупить російські зенітні ракетні системи С-400.

Додамо, Туреччина може в майбутньому розглянути варіанти закупівлі в РФ зенітних ракетних систем С-500. У той же час Реджеп Ердоган зазначив, що угода щодо постачання ракетних систем С-400 вже завершена.