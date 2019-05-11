Туреччина заявила про завершення закупки комплексів С-400 у РФ

Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Напередодні видання Bild зазначало, що під тиском США підписання відповідної угоди між Анкарою та Москвою буде зірвано

Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Підкреслимо, напередодні на міжнародній версії німецького таблоїда Bild з'явився матеріал, у якому з посиланням на дипломатичні джерела повідомлялося, що контракт на закупівлю Туреччиною ракетних комплексів С-400 у Росії може бути зірваний під тиском Сполучених Штатів Америки.

"Велику угоду між Росією і Туреччиною призупинено. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган передумав", - вказувалося у статті.

Таким чином Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини відреагував на даний матеріал.

"Ваші джерела недостовірні. Поцікавтесь у мене: процес закупівлі С-400 завершено", - заявив Алтун.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не проти закупівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Столтенберга, союзники НАТО повністю солідарні з Туреччиною.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Додамо, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах зі США в тому випадку, якщо вона закупить російські зенітно-ракетні системи С-400.