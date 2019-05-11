ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Туреччина заявила про завершення закупки комплексів С-400 у РФ

Новини » Політика    11.05.2019 - 14:46
Туреччина заявила про завершення закупки комплексів С-400 у РФ
Фото: Реджеп Тайіп Ердоган (twitter.com)

Напередодні видання Bild зазначало, що під тиском США підписання відповідної угоди між Анкарою та Москвою буде зірвано

Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна завершила процес закупівлі ракетних комплексів С-400 у Росії. Про це повідомляє агентство "Анадолу".

Підкреслимо, напередодні на міжнародній версії німецького таблоїда Bild з'явився матеріал, у якому з посиланням на дипломатичні джерела повідомлялося, що контракт на закупівлю Туреччиною ракетних комплексів С-400 у Росії може бути зірваний під тиском Сполучених Штатів Америки.

"Велику угоду між Росією і Туреччиною призупинено. Турецький президент Реджеп Таїп Ердоган передумав", - вказувалося у статті.

Таким чином Глава управління зі зв'язків Адміністрації президента Туреччини відреагував на даний матеріал.

"Ваші джерела недостовірні. Поцікавтесь у мене: процес закупівлі С-400 завершено", - заявив Алтун.

Нагадаємо, раніше генсек НАТО Йенс Столтенберг заявив, що Північноатлантичний альянс не проти закупівлі Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400. За словами Столтенберга, союзники НАТО повністю солідарні з Туреччиною.

Як писало РБК-Україна раніше, віце-президент Сполучених Штатів Майк Пенс заявляв, що закупівля Туреччиною російських зенітно-ракетних комплексів С-400 становить велику загрозу для НАТО. Пенс попереджав, що Штати не будуть спокійно спостерігати за тим, як Туреччина купує зброю у противників альянсу.

Додамо, виконуючий обов'язки прес-секретаря Пентагону Чарльз Саммерс пригрозив Анкарі "серйозними наслідками" у відносинах зі США в тому випадку, якщо вона закупить російські зенітно-ракетні системи С-400.

У РФ заявили, що США відмовили у візі російським дипломатам Помпео зустрінеться з Путіним в Росії
Новини України Російська ФедераціяТурцияЗРК
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся