США лишили Турцию торговых преференций

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Трамп прекратил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году

Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию, провозглашающую ряд мер экономического характера в отношении Турции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что Трамп прекратил действие режима торговых преференций, введенного в 1975 году. Вместе с тем Трамп наполовину - до 25% - уменьшил тарифы на импорт турецкой стали.

"Я решил, что целесообразно с 17 мая 2019 года лишить Турцию статуса развивающейся страны - благоприобретателя с учетом уровня ее экономического развития", - подчеркнул лидер США.

До этого Турция подпадала под действие Единой системы торговых преференций, предполагавшей снижение пошлин на ряд товаров. Пересмотр этой политики начался еще в августе 2018 года на фоне роста напряженности в двусторонних отношениях, отмечает агентство Reuters.

Напомним, ранее глава управления по связям Администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что страна завершила процесс закупки ракетных комплексов С-400 у России.

Как писало РБК-Украина ранее, вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО. Пенс предупреждал, что Штаты не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников альянса.