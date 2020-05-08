У США від коронавірусу померло майже 77 тисяч осіб

У США від коронавірусу COVID-19 померли 76 928 осіб. Про це свідчать дані сайту Worldometers.

Кількість випадків зараження коронавірусом в країні становить 1 292 623, одужали 217 250 осіб.

Всього в світі захворіли коронавірусом 3 916 338 осіб, померли - 270 711, одужало 1 343 054 хворі.

Нагадаємо, у США коронавірусом заразився член американського Військово-морського флоту, який є особистим камердинером президента Дональда Трампа. Інформацію про захворювання підтвердили і в Білому домі, повідомивши, що Трамп і віце-президент Майк Пенс здали тести на COVID-19. В обох негативний результат.

У США у дітей хворих коронавірусом виявили нові симптоми, пов'язані з наслідками зараження COVID-19.

Президент США Дональд Трамп планує найближчим часом зняти карантинні обмеження. При цьому він не виключає нових жертв після ослаблення карантину.

Також повідомлялося, що США найближчим часом планують повідомити деталі походження COVID-19. За словами президента Дональда Трампа, ці деталі будуть "дуже певними".

Раніше РБК-Україна писало, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйони доз до кінця 2020 року.