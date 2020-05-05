Експериментальна вакцина від коронавірусу може з'явитися у мільйонах доз до кінця 2020

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Процес схвалення регулювальних органів може бути прискорений через пандемію

Експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися у мільйонах доз до кінця 2020 року. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Генеральний директор компанії BioNTech Угур Шахін, яка розробляє вакцину, заявив, що процес схвалення регулювальних органів може бути прискорений через глобальну пандемію.

"Перевага вакцини в ситуації пандемії набагато більше, і тому схвалення або дозвіл вакцини в ситуації пандемії повинно слідувати іншим правилам, чим ми бачили в минулому", - сказав Шахін.

Він зазначив, що вакцина має "дуже обнадійливі" доклінічні дані.

"Ми бачимо сильну реакцію на вакцини навіть при низьких дозах. І ми вважаємо, що вакцина діє", - заявив Шахін.

За його словами, якщо вакцина буде схвалена регулювальними органами, то партнери "готові працювати якомога швидше", щоб доставити її населенню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях у США. Учасниками першого етапу дослідження стали здорові люди у віці від 18 до 55 років.