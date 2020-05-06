Трамп про карантин в США: ми маємо запустити нашу країну вже скоро

Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп зауважив, що "можливо" будуть навіть випадки нових смертей

Президент США Дональд Трамп заявив, що не виключає нових жертв серед американців від коронавірусу після того, як американські штати поступово почнуть послаблювати карантинні обмеження. Про це він заявив у вівторок під час візиту до штату Аризона, повідомляє The Hill.

Трамп зауважив, що "можливо" будуть навіть випадки нових смертей, коли штати почнуть на своєму рівні послаблювати карантинні обмеження, й економіка країни запрацює.

"Чи будуть постраждалі? - Так. Чи будуть серед них ті, хто дуже сильно постраждає? - Так. Але ми маємо запустити нашу країну, і ми маємо запустити її вже скоро", - заявив Трамп.

Нагадаємо, РБК-Україна писало, що експериментальна вакцина проти коронавірусу, яку вже почали випробовувати на людях в США та Німеччині, може з'явитися в мільйонах доз до кінця 2020 року.

Зазначимо, за останню добу у світі понад 80 тис. осіб заразилися коронавірусом. Найбільше заражених 5 травня зафіксували в США - 24 045 осіб. На другому місці - Російська Федерація з 10 102 заражених. У "лідерах" також виявилася Бразилія, де за добу заразилися 6 449 осіб.

Раніше повідомлялось, що в США кількість летальних випадків від коронавіруса COVID-19 перевищила 70 тисяч.