Трамп: США за деякий час повідомлять деталі походження COVID-19

Фото: Дональд Трамп (president.pl)

Трамп заявив, що ці деталі будуть "дуже певними"

Сполучені Штати Америки за деякий час повідомлять деталі походження коронавірусу COVID-19. Про це заявив президент США Дональд Трамп, передає Reuters.

За його словами, головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі дасть свідчення перед колегією в Сенаті. Він також додав, що Китай повинен був повідомити США про коронавірус, і зазначив, що не обговорював ще дане питання з головою КНР Сі Цзіньпіном.

"Протягом деякого періоду часу США будуть повідомляти вельми певно про походження вірусу", - додав Трамп.

Відзначимо, до цього Трамп заявляв, що Китай після появи коронавірусу "зробив жахливу помилку" і намагався її приховати. Він також розкритикував той факт, що Пекін не заборонив своїм громадянам покидаться країну під час спалаху COVID-19.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Білий дім заборонив членам своєї робочої групи по коронавірусу COVID-19 свідчити в Конгресі США.

Сьогодні стало відомо, що американський фармацевтичний гігант Pfizer і німецька біотехнологічна компанія BioNTech почали тестування експериментальної вакцини проти коронавірусу на людях. Учасниками першого етапу стануть здорові люди у віці від 18 до 55 років.