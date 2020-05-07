Коронавірус в Україні та світі: що відомо на 7 травня

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Уряд послаблює карантин в громадському транспорті

Коронавірус поширюється в Україні і світі. У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації влада не буде проводити масових заходів до 9 травня, але послабляє карантинні обмеження у громадському транспорті. Детальніше про COVID-19 в Україні і світі 7 травня - в матеріалі РБК-Україна.

Важливо:

кількість хворих на коронавірус в Україні досягло 13184

від ускладнень хвороби померли 327 пацієнтів

в регіонах зафіксовано значне зростання заражених

уряд виділив на боротьбу з COVID-19 ще 3,1 млрд грн

в Україні не буде масових заходів на 9 травня

Кабмін збільшить ліміт пасажирів у громадському транспорті

Статистика захворюваності по Україні

МОЗ зафіксувано різке зростання кількості хворих COVID-19 у регіонах. За добу заразилися 487 українців. Це на чверть більше, ніж днем ​​раніше. "Найбільша кількість випадків зареєстровано в Дніпропетровській області - 90, у Львівській області - 39, Чернівецькій - 37, місті Києві - 68", - заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов. За весь час пандемії в країні підтверджено випадки інфекції 13184 хворих, померли від ускладнень 327 пацієнтів, одужали 2097 осіб.

У відділеннях інтенсивної терапії проходять лікування 10 дітей з діагнозом COVID-19. Одна дитина під'єднана до апарату штучної вентиляції легенів, ще одна на екстракорпоральної мембранної оксигенації.

Степанов нагадав, що зміни карантинних обмежень, таких як відкриття парків і спортмайданчиків, запуск роздрібної торгівлі, робота кафе і ресторанів на винос можливі тільки при дотриманні масочного режиму, необхідної дистанції між людьми і дотриманням інших санітарних норм.

Пом'якшення карантину в Україні

Через складну епідеміологічну ситуацію в країні Кабмін вирішив не проводити масові заходи на 8-9 травня. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль поклав на керівників областей особисту відповідальність за забезпечення індивідуального святкування Дня перемоги ветеранами Другої світової війни у регіонах.

В рамках адаптивного карантину уряд має намір збільшити допустиму кількість пасажирів у громадському транспорті. "Кількість місць в транспорті треба збільшувати з 11 травня, для того, щоб забезпечити людям можливість добиратись до роботи… Адже громадський транспорт, особливо у великих містах - це ризик сотен нових хворих. І тут треба діяти так само поступово і дивитись на питання безпеки. Кожен міський голова несе особисту відповідальність у кожному місті і за роботу громадського транспорту", - заявив Шмигаль.

Подробиці змін в роботі транспорту столиці розкрив мер Києва Віталій Кличко. "Наземний громадський транспорт працюватиме в обмеженому режимі на першому етапі послаблень. до 22 травня точно. Але ми збільшимо кількість маршрутів у ті райони, які сьогодні мало охоплені. Збільшення маршрутів стосуватиметься транспорту, а бізнес, який починає роботу, також повинен вирішити питання з підвезенням своїх співробітників до місця роботи", - заявив Кличко. За його словами, метро відкриється тільки за рішенням Кабміну і це буде "не відразу".

У Дніпрі з 12 травня запустять весь міський електротранспорт і 39 автобусних маршрутів. Головними вимогами до пасажирів є наявність спеціального квитка, посвідчення особи і засобів індивідуального захисту (маски і рукавичок).

Ситуацію з авіасполученням прокоментував міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде. Так як було колись - такого не буде точно", - заявив голова МЗС.

Кабмін виділив додатково 3,1 млрд грн на боротьбу з коронавірусом в країні. За словами голови МОЗ, ці гроші будуть витрачені на закупівлю засобів індивідуального захисту і зарплату медикам під час пандемії. В Україну з Китаю прибув ще один медичний вантаж. В рамках допомоги доставлено 320 тис захисних костюмів.

Уряд відкрив ще один пункт пропуску на кордоні з Польщею. З переліку закритих КПП виключено пункт пропуску "Рава-Руська".

Пік пандемії в світі

За останню добу в світі захворіли на коронавірус більше 80 тис осіб. Найбільша кількість інфікованих зафіксована у США - 24 045. Далі в списку Російська Федерація з 10 102 новими зараженими і Бразилія з 6 449 хворими. У даний момент в світі налічується 3,7 млн ​​інфікованих COVID-19. Померли від ускладнень інфекції 257 953 осіб. За останні 24 години померли 5 712. У США зафіксовано понад 2,3 тис летальних випадків коронавирусу за добу.

У Німеччині також зафіксовано зростання захворюваності і смертності від коронавирусу. За останні 24 години підтверджено 947 випадків інфікування і 165 смертей. В цілому в країні зареєстровано 164 807 заражень, з них завершилися летально 6 996.

В Індії стався спалах коронавирусу серед правоохоронців, які патрулюють міста. За останні кілька днів сотні поліцейських заразилися COVID-19. Як повідомила влада штату Махараштра, за тиждень кількість хворих поліцейських подвоїлася. У країні зареєстровано 50 тис інфікованих і 1694 летальних випадків хвороби.

У китайському місті Ухань, який став епіцентром поширення коронавирусу, поновлюються заняття у школах. 57 тис старшокласників почнуть підготовку до іспитів після проходження тестів на коронавірус. Крім того, у навчальних закладах передбачено збереження соціальної дистанції між школярами.

Голова Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреїсус заявив про необхідність з обережністю підходити до послаблення карантинних заходів. "Ризик повернення до повного закриття залишається дуже реальним, якщо країни не будуть контролювати перехід (від карантину до нормального способу життя - ред.) дуже обережно", - сказав Гебреїсус.