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Наближений до Трампу військовий заразився коронавірусом

Новини » Коронавірус     07.05.2020 - 19:31
Наближений до Трампу військовий заразився коронавірусом
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/Chairman of the Joint Chiefs of Staff)

Трамп і Пенс здали тести на COVID-19

США коронавірусом заразився член американського Військово-морського флоту, який є особистим камердинером президента Дональда Трампа. Про це повідомляє CNN.

Наголошується, що інформацію про захворювання підтвердили і в Білому домі, повідомивши, що Трамп і віце-президент Майк Пенс здали тести на COVID-19. В обох негативний результат.

"Медичний підрозділ Білого дому недавно повідомило нас, що військовослужбовець США, працює в кампусі Білого дому, дав позитивний результат на коронавірус. Президент і віце-президент з тих пір дали негативний результат на вірус, і вони залишаються здоровими", - повідомили в Білому домі.

Наголошується, що камердинери є членами елітної військової частини і часто працюють в безпосередній близькості до президента і його сім'ї.

Нагадаємо, на початку квітня Трамп був протестований на коронавірус вдруге. Результат тесту був негативним.

Раніше РБК-Україна писало, що президент США Дональд Трамп планує найближчим часом зняти карантинні обмеження. При цьому він не виключає нових жертв після ослаблення карантину.

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