У США у дітей виявили новий синдром, пов'язаний з COVID-19

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З таким синдромом в лікарні Нью-Йорка надійшли 15 дітей

В Нью-Йорку 15 дітей, які мали позитивні результати тестів на коронавірус, надійшли до лікарні з новими симптомами, які лікарі пов'язують з наслідками COVID-19. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал ABC News.

Як повідомляється, всі пацієнти у віці від 2 до 15 років.

"Пацієнти у віці від 2 до 15 років були госпіталізовані у відділення інтенсивної терапії в період з 17 квітня по 1 травня з різними симптомами, пов'язаними з токсичним шоком або хворобою Кавасакі (захворюванням кров'яних судин), рідкісним запальним синдромом, якими зазвичай страждають діти у віці до 5 років", - йдеться в повідомленні з посиланням на Департамент охорони здоров'я Нью-Йорка

Жодна дитина, з надійшли в лікарню, не помер. При цьому більшість з них потребували підтримки артеріального тиску, а п'ятьом дітям довелося робити штучну вентиляцію легенів.

Наголошується, що всі вони мали помірну температуру, тоді як у більшої половини спостерігалися висипання, біль у животі, блювота і діарея.

За словами місцевих лікарів, повний спектр захворювань у дітей до кінця ще не встановлено. Також медики допускають, що хвороба може проявитися серед більшого числа дітей.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США почали тестувати на людях експериментальну вакцину від коронавіруса. Випробування проводять в Нью-Йорку, де найбільше заражених коронавірусом.

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