США, Китай і РФ відмовилися підписати договір про посилення боротьби з кіберзлочинністю

Фото: кібератака (відкриті джерела)

Запропонований Францією документ під назвою "Париж закликає до довіри і безпеки в кіберпросторі" підписали 50 держав

Представники кількох десятків країн і понад 150 технологічних компаній в понеділок, 12 листопада, на Паризькому форумі світу домовилися, що активізують боротьбу з злочинністю в кіберпросторі, в тому числі з втручанням у вибори. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Запропонований Францією документ під назвою "Париж закликає до довіри і безпеки в кіберпросторі" підписали 50 держав, у тому числі країни-члени ЄС, Японія і Канада. Однак, як зазначає AP, серед підписантів немає США, Росії та Китаю.

Такі великі компанії, як Facebook, Google і Microsoft, підписали документ.

Документ передбачає спільну роботу сторін щодо запобігання "шкідливої діяльності" в кіберпросторі. Зокрема, мова йде про боротьбу з втручанням у вибори, пропагандою ненависті, а також крадіжкою комерційних таємниць.

"Ми підтверджуємо свою підтримку відкритого, безпечного, стабільного, доступного та мирного кіберпростору, яке стало невід'ємним компонентом у соціальній, економічній, культурній та політичній сфері життя", - йдеться в документі, опублікованому МЗС Франції.

У ньому також підкреслюється, що сторони, які підписали його, "вітають співробітництво між урядами, бізнесом і громадянським суспільством в тому, що стосується створення нових стандартів в області кібербезпеки, які дозволяють покращувати захист в кіберпросторі".

Зазначимо, саміт ЄС закликав до посилення боротьби з кіберзлочинністю та запобігання кібератак шляхом введення обмежувальних заходів і підкреслив необхідність захистити демократичні системи ЄС і протидіяти дезінформації в контексті виборів у Європарламент навесні наступного року