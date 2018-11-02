Зовнішня розвідка РФ надсилає фейкові повідомлення від імені посольства України у США

Фото: Валерій Чалий (УНІАН)

Посол України у США зазначив, що у таких пранках, зокрема, йдеться про обговорення економічних зв’язків і туризму

Зовнішня розвідка Росії надсилає фейкові повідомлення від імені посольства України у США. Про це заявив посол України у США Валерій Чалий, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Громадське".

Посол зазначив, що вчора було звернення пранкерів від імені посла за дорученням президента до мерів, губернаторів штатів.

"Це системна атака, триває не один місяць. По телефону. Всі офіси губернаторів тепер з нами контактують. Намагаємося реагувати", - зазначив посол.

"Інше питання по Голодомору. Це була спроба протидіяти визнання Голодомору геноцидом. Вони запізнилися, але якби почали раніше - могли б мати успіх", - додав Чалий.

Посол наголосив, що ці пранкери - представники зовнішньої розвідки Росії.

Також раніше у Сполучених Штатах від імені посла України Валерія Чалого хтось надіслав "запити" до губернаторів США про проведення телефонних бесід із послом або вищим керівництвом України.

Відзначимо, саміт ЄС закликав до посилення боротьби з кіберзлочинністю та запобігання кібератак шляхом введення обмежувальних заходів та підкреслив необхідність захистити демократичні системи ЄС і протидіяти дезінформації в контексті виборів у Європарламент навесні наступного року.