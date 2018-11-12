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США, Китай и РФ отказались подписать договор об усилении борьбы с киберпреступностью

Новости » Политика    12.11.2018 - 21:49
США, Китай и РФ отказались подписать договор об усилении борьбы с киберпреступностью
Фото: кибератака (открытые источники)

Предложенный Францией документ под названием "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве" подписали 50 государств

Представители нескольких десятков стран и более 150 технологических компаний в понедельник, 12 ноября, на Парижском форуме мира договорились, что активизируют борьбу с преступностью в киберпространстве, в том числе с вмешательством в выборы. Об этом сообшает РБК-Украина, ссылаясь на Associated Press.

Предложенный Францией документ под названием "Париж призывает к доверию и безопасности в киберпространстве" подписали 50 государств, в том числе страны-члены ЕС, Япония и Канада. Однако, как отмечает AP, среди подписантов нет США, России и Китая.

Такие крупные компании, как Facebook, Google и Microsoft, подписали документ.

Документ предусматривает совместную работу сторон по предотвращению "вредоносной деятельности" в киберпространстве. В частности, речь идет о борьбе с вмешательством в выборы, пропагандой ненависти, а также кражей коммерческих тайн.

"Мы подтверждаем свою поддержку открытому, безопасному, стабильному, доступному и мирному киберпространству, которое стало неотъемлемым компонентом в социальной, экономической, культурной и политической сфере жизни", - говорится в документе, опубликованном МИД Франции.

В нем также подчеркивается, что стороны, подписавшие его, "приветствуют сотрудничество между правительствами, бизнесом и гражданским обществом в том, что касается создания новых стандартов в области кибербезопасности, которые позволяют улучшать защиту в киберпространстве".

Отметим, саммит ЕС призвал к усилению борьбы с киберпреступностью и предотвращению кибератак путем введения ограничительных мероприятий и подчеркнул необходимость защитить демократические системы ЕС и противодействовать дезинформации в контексте выборов в Европарламент весной следующего года

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