США привлекут авиацию и 15 тысяч военных в Ормузский пролив по плану Трампа

Соединенные Штаты официально начинают масштабную военную операцию для деблокады кораблей, застрявших в Ормузском проливе. Проект получил название "Свобода" и о нем уже объявил президент США Дональд Трамп.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение CENTCOM в соцсети X.
Для выполнения задания президента Пентагон разворачивает беспрецедентные силы. Сообщается, что к миссии привлекут 15 тысяч военнослужащих. Поддержку с воздуха обеспечат более 100 современных самолетов и эсминцы с ракетами.
Интересный нюанс: Трамп говорил в своем заявлении о помощи нейтральным кораблям, о "гуманитарном жесте", но в заявлении CENTCOM говорится о "восстановлении свободного судоходства", без уточнений для каких именно кораблей.
"Силы Центрального командования Вооруженных сил США 4 мая начинают поддержку проекта "Свобода" для восстановления свободы навигации коммерческого судоходства через Ормузский пролив", - отмечается в заявлении военных.
Этой ночью Трамп заявил, что к нему обратились страны, чьи корабли застряли в проливе. Это корабли нейтральных стран, подчеркнул лидер США, но их экипажи находятся в трудном положении из-за недостатка провизии. Поэтому глава Белого дома объявил о начале операции.
После этого Иран предупредил Штаты, что любое американское вмешательство в новый морской режим Ормузского пролива будет расценено как нарушение перемирия. Соответствующее заявление сделал председатель комиссии по национальной безопасности иранского парламента.
Стало известно, что Иран согласился вынести ядерную программу страны на стол переговоров с США. Кроме того, пересмотренное соглашение включает предложение постепенного восстановления работы Ормузского пролива.
Тем временем глава МИД Германии провел телефонный разговор с главой МИД Ирана. Берлин тоже призвал Тегеран отказаться от ядерного оружия и открыть Ормузский пролив.
Несмотря на пока заблокированный Ормузский пролив, цены на нефть упадут уже до конца года, уверяет глава Минфина США Скотт Бессент. Причиной станет выход ОАЭ из состава ОПЕК, после чего ОАЭ, вероятно, увеличат объемы добычи.