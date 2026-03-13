ua en ru
Пт, 13 марта Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Мирный план США Графики отключения света Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине

15:23 13.03.2026 Пт
2 мин
Почему, по мнению президента США, Москва поддерживает Тегеран?
aimg Татьяна Степанова
Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп признал, что российский диктатор Владимир Путин может "немного" помогать Ирану. В то же время оправдал его войной в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", - сказал Трамп.

Его комментарии прозвучали после того, как разведка США сообщила, что Россия предоставила Ирану информацию, которая может помочь Тегерану нанести удары по американским военным кораблям, самолетам и другим объектам в регионе.

В то же время на уточнение журналистов американский президент признал, что США также помогают Украине.

Трамп признал помощь Ирану от РФ, но оправдал Путина войной в Украине

Фото: Трамп признал, что Россия помогает Ирану (инфографика РБК-Украина)

"Да, мы тоже им помогаем... И он (Путин - ред.) это говорит, и Китай сказал бы то же самое, знаете. Если быть честными... Это типа: эй, они это делают, и мы это делаем", - добавил Трамп.

Россия помогает Ирану

Напомним, роль России в конфликтах на Ближнем Востоке и в Европе становится все активнее. В частности, британская разведка расследует возможный "след Кремля" в инциденте с дронами, атаковавшими британскую авианосную группу.

При этом Москва заявила, что РФ не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем и считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.

Между тем в Иране официально подтвердили тесное партнерство с Россией и отвергли возможность перемирия с Израилем.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что в начале полномасштабной войны России против Украины, Москва для атак по стране использовала дроны с иранскими деталями.

Теперь же Иран получает российские комплектующие, что позволяет Тегерану атаковать другие страны Ближнего Востока и базы США.

Также, по мнению Зеленского, Москва не только активно поддерживает Тегеран дронами и ПВО, но и может прислать в Иран свои войска.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Соединенные Штаты Америки Иран Дональд Трамп Война в Украине
Новости
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Зеленский назвал цену решения США по ослаблению санкций против России
Аналитика
"Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине "Будет что-то такое, чего враг не ожидает". Большое интервью с генералом Комаренко