Россия передала Ирану дроны и разведданные о базах США на Ближнем Востоке, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия оказывает помощь иранскому режиму для атак по базам США и странам на Ближнем Востоке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы государства для журналиста Фарида Закария.
В ходе беседы у президента спросили, есть ли у него какая-то информация о том, что россияне передавали Ирану разведданные о размещении американских войск и объектов, чтобы Тегеран мог их атаковать.
В ответ Зеленский сказал, что прежде всего, Россия уже передала "Шахеды", которые Иран использовал для ударов по объектам США.
"Они используют иранские лицензии, по которым они построили и произвели большое количество дронов. Они передали их. У меня есть 100% факты, что иранский режим применял их против американских баз и против наших ближневосточных соседей Ирана", - сказал глава государства.
Он добавил, что с Украиной поделились разведданными и Киев видел, что в некоторые детали в иранских дронах являются российскими.
Помимо этого, Россия помогает Ирану разведданными оправдывая это тем, что раз Европа и США помогают Украине разведкой, то и Москва может делать то же самое для Тегерана.
"Моя разведка затем сообщила мне, что они считают, что (россияне - ред.) делятся информацией, разведданными с иранским режимом... Также моя разведка сообщила мне, что они говорят: "Если Европа и США могут помогать Украине разведданными в этой войне, это значит, что Россия может помогать иранскому режиму. Такова их точка зрения на это. Так что это факт, и вы видите, что это не большой секрет", - резюмировал Зеленский.
Помощь РФ Ирану
Напомним, на днях президент США Дональд Трамп публично признал, что глава Кремля Владимир Путин может "немного" помогать Ирану. При этом он оправдал диктатора РФ его войной в Украине.
"Я думаю, что Путин, возможно, немного Ирану помогает. Потому что он, видимо, думает, что мы помогаем Украине, не так ли?", - сказал Трамп.
К слову, посол РФ в Британии Андрей Келин признался на днях, что Россия не является "нейтральной стороной" и поддерживает Иран в конфликте с Израилем. Также по его словам, Москва считает действия западных стран в этой ситуации несправедливыми.