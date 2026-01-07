Британия помогла США перехватить танкер Marinera на пути в Россию, - Хили
Британия помогала США провести захват российского танкера Marinera. Он плыл в Россию.
Об этом заявил министр обороны Британии Джон Хили, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
В Минобороны Британии рассказали, что страна "предоставила содействие" для захвата танкера. Речь о "заранее спланированной оперативной поддержке, включая предоставление базирования для американских военных средств".
При этом морская часть операции проходила с участием танкера снабжения RFA Tideforce, а Королевские ВВС Великобритании обеспечивали воздушное наблюдение.
"Сегодня наши Вооруженные силы Великобритании продемонстрировали высокий профессионализм и мастерство, поддержав успешный перехват США судна Bella 1 (так танкер назывался раньше - ред.) по пути в Россию. Эти действия стали частью глобальных усилий по борьбе с обходом санкций", - отметил Хили.
По его словам, у судна была "зловещая история" - оно являлось "частью российско-иранской оси уклонения от санкций, которая подпитывает терроризм, конфликты и страдания от Ближнего Востока до Украины".
Министр сказал, что отношения с США являются ключевой составляющей безопасности Британии.
"Сегодняшняя безупречно проведенная операция показывает, насколько эффективно это работает на практике", - добавил он.
Захват российских танкеров
Напомним, изначально о захвате российского танкера Marinera написали западные СМИ. По их данным, это произошло между Исландией и Британскими островами.
Позже такую информацию подтвердило Европейское командование Вооруженных сил США. Такие действия объяснили тем, что судно нарушило американские санкции.
После этого стало известно, что США захватили еще один российский танкер Sophia. Это произошло в Карибском море.
Минтранспорта РФ уже цинично пожаловалось на "нарушение международных норм" из-за захвата танкера.
Детальнее о захвате танкеров - в материале РБК-Украина.