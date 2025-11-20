ua en ru
Чт, 20 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Польша выделит 100 млн долларов на оружие для Украины в рамках PURL

Четверг 20 ноября 2025 12:30
UA EN RU
Польша выделит 100 млн долларов на оружие для Украины в рамках PURL Фото: министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР.

По словам Сикорского, 100 млн долларов будут выделены до конца 2025 года.

Он отметил, что эти средства помогут профинансировать закупку американского оружия для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Глава МИД Польши также отреагировал на "мирный план" США по прекращению войны в Украине.

"Конечно, как Европа, мы требуем быть вовлеченными в принятие этих решений. Однако, по моему мнению, не способность защитить жертву должна быть ограничена, а способность агрессора к агрессии", - отметил Сикорский.

Программа PURL

Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

В рамках программы Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.

К тому же PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине то оружие, которое нужно именно сейчас.

Недавно восемь стран Европы объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

Также мы сообщали, что Германия планирует сделать дополнительный вклад в инициативу PURL в размере не менее 150 млн евро.

Подробнее о преимуществах PURL и какие страны уже присоединились к инициативе - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Польша Помощь Украине Военная помощь
Новости
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Трамп одобрил "мирный план" по окончанию войны РФ против Украины, - NBC News
Аналитика
"Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Семь километров пешком под дронами и артой". Как проходит поиск тел погибших на фронте