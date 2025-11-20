Польша выделит 100 млн долларов на оружие для Украины в рамках PURL

Польша выделит 100 млн долларов на военную помощь и закупку американского оружия для Украины в рамках инициативы PURL.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на РАР .

"Конечно, как Европа, мы требуем быть вовлеченными в принятие этих решений. Однако, по моему мнению, не способность защитить жертву должна быть ограничена, а способность агрессора к агрессии", - отметил Сикорский.

Глава МИД Польши также отреагировал на "мирный план" США по прекращению войны в Украине.

Он отметил, что эти средства помогут профинансировать закупку американского оружия для Украины в рамках программы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

По словам Сикорского, 100 млн долларов будут выделены до конца 2025 года.

Программа PURL

Напомним, PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО.

В рамках программы Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, а партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.

К тому же PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине то оружие, которое нужно именно сейчас.

Недавно восемь стран Европы объявили о выделении 500 млн долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

Также мы сообщали, что Германия планирует сделать дополнительный вклад в инициативу PURL в размере не менее 150 млн евро.

Подробнее о преимуществах PURL и какие страны уже присоединились к инициативе - читайте в материале РБК-Украина.