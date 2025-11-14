Германия сделает дополнительный взнос в PURL на 150 млн евро

Германия планирует сделать дополнительный вклад в инициативу PURL, через которую страны НАТО покупают американское вооружение для Украины. Вклад составит не менее 150 миллионов евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра обороны Германии Бориса Писториуса, которого цитирует информационное агентство DPA .

Кроме того, Писториус отметил важность предоставления Украине поддержки. Российский диктатор Владимир Путин явно и четко показал, что своим террором он пытается сделать для Украины невыносимую зиму и сломать волю к сопротивлению у украинцев.

После встречи с министрами обороны других стран-союзников - Франции, Великобритании, Италии и Польши, а также с высоким представителем Европейского Союза по вопросам дипломатии Каей Каллас Писториус заявил, что Германия выделит 150 миллионов евро для PURL.

Отметим, вклад Германии очень большой, учитывая то, что 13 ноября восемь европейских стран объявили о выделении 500 миллионов долларов на закупку военной техники и боеприпасов для Украины в рамках инициативы PURL.

По данным Офиса президента Украины, общие взносы партнеров для покрытия первоочередных потребностей украинской обороны в рамках инициативы PURL уже достигли 2,82 млрд долларов. Это позволило сформировать пять пакетов американского вооружения для Украины.

Механизм PURL: что это такое

PURL (Prioritized Ukraine Requirements List) - совместная программа США и НАТО, которая позволяет Украине получать американское оружие за счет стран-партнеров, которые являются членами НАТО. Украина предоставляет список приоритетных потребностей в вооружении, партнеры финансируют приобретение перечисленного в США.

Отмечается, что PURL значительно ускоряет поставки вооружений. Закупки происходят не путем заказа, а из имеющихся запасов США. К тому же механизм позволяет передавать Украине именно то, что нужно именно сейчас.

