Япония поможет США с ракетами? Токио присоединяется к "Золотому куполу" Трампа

Япония официально присоединится к американской инициативе противоракетной обороны "Золотой купол" и готовится к увеличению производства ракет по запросу США.

Официальное присоединение к проекту

Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи планирует объявить об участии страны в проекте во время встречи с президентом США Дональдом Трампом 19 марта.

Токио рассматривает эту инициативу как инструмент защиты от гиперзвукового оружия Китая и РФ.

Как отмечают источники издания, японская сторона ожидает конкретных запросов от Вашингтона относительно производственных мощностей.

"Токио ожидает, что Трамп может обратиться к Японии с просьбой производить или совместно разрабатывать ракеты, которые могли бы помочь заменить запасы американских боеприпасов", - сообщили информированные собеседники.

Роль Японии в пополнении арсеналов

Проект "Золотой купол" предусматривает сочетание наземных систем ПВО с космическими элементами слежения. Для США привлечение японских мощностей является критическим, поскольку американские запасы сократились из-за поддержки Украины и войны против Ирана.

Япония уже начала отходить от политики запрета экспорта оружия, отправив в США ракеты для систем Patriot.

"Власти все еще рассматривают, как реагировать на любую такую просьбу", - добавляют источники, подчеркивая деликатность вопроса экспорта летального вооружения.

В то же время Токио стремится увеличить и собственные резервы, чтобы сдерживать агрессивные действия Китая и ядерные угрозы со стороны КНДР.