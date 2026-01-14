ua en ru
США готовят арест десятков танкеров, связанных с Венесуэлой: Reuters узнал детали

Среда 14 января 2026 10:10
UA EN RU
США готовят арест десятков танкеров, связанных с Венесуэлой: Reuters узнал детали Иллюстративное фото: нефтяной танкер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Правительство США обратилось в окружные суды с гражданскими исками о конфискации. Это может позволить арест в международных водах еще нескольких десятков нефтяных танкеров, связанных с Венесуэлой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как пишет информагентство, точное количество ордеров на арест судов, которые подали и уже получили Соединенные Штаты, остается неизвестным, поскольку соответствующие документы и судебные решения не являются публичными.

Источники Reuters отмечают, что в целом администрация США подала десятки таких исков в окружные суды, преимущественно в Вашингтоне.

Суда "теневого флота" - это такие корабли, которые маскируют свое истинное происхождение, чтобы перевозить нефть из ключевых стран-производителей, которые сейчас находятся под санкциями. Речь идет об Иране, России или Венесуэле.

После спецоперации американских военных в Каракасе, во время которой был задержан президент Венесуэлы Николас Мадуро, военные и береговая охрана США уже задержали в международных водах пять танкеров, которые перевозили венесуэльскую нефть или были связаны с ней.

Задержание танкеров Соединенными Штатами

Напомним, в пятницу, 9 января, США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне вблизи Тринидада. Это стало уже пятым случаем перехвата подобных судов за последние недели.

Береговая охрана США поднялась на борт танкера и одновременно отслеживала другие суда, которые пытались обойти американскую блокаду танкеров, следующих в Венесуэлу или из нее, несмотря на санкции.

Ранее, 7 января,американские военные задержали еще два танкера так называемого "теневого флота" - "Беллу 1" и "Софию".

Оба судна находятся под санкциями Министерства финансов США за перевозку подсанкционной иранской, венесуэльской и российской нефти.

По данным СМИ, танкер "Белла 1", который после переименования называется "Маринера", с конца декабря принадлежит российской компании "Буревестмарин", зарегистрированной в Рязанской области.

Соединенные Штаты Америки Венесуэла теневой флот Суд
