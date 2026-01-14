США готують арешт десятків танкерів, пов'язаних із Венесуелою: Reuters дізнався деталі
Уряд США звернувся до окружних судів із цивільними позовами про конфіскацію. Це може дозволити арешт у міжнародних водах ще кількох десятків нафтових танкерів, пов’язаних з Венесуелою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як пише інформагенція, точна кількість ордерів на арешт суден, які подали та вже отримали Сполучені Штати, залишається невідомою, оскільки відповідні документи та судові рішення не є публічними.
Джерела Reuters зазначають, що загалом адміністрація США подала десятки таких позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні.
Судна "тіньового флоту" - це такі кораблі, які маскують своє справжнє походження, щоб перевозити нафту з ключових країн-виробників, які наразі перебувають під санкціями. Ідеться про Іран, Росію або Венесуелу.
Після спецоперації американських військових у Каракасі, під час якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро, військові та берегова охорона США вже затримали в міжнародних водах п’ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або були пов’язані з нею.
Затримання танкерів Сполученими Штатами
Нагадаємо, у п’ятницю, 9 січня, США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це стало вже п’ятим випадком перехоплення подібних суден за останні тижні.
Берегова охорона США піднялася на борт танкера та одночасно відстежувала інші судна, які намагалися обійти американську блокаду танкерів, що прямують до Венесуели або з неї, попри санкції.
Раніше, 7 січня, американські військові затримали ще два танкери так званого "тіньового флоту" - "Беллу 1" та "Софію".
Обидва судна перебувають під санкціями Міністерства фінансів США за перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.
За даними ЗМІ, танкер "Белла 1", який після перейменування має назву "Марінера", з кінця грудня належить російській компанії "Буревестмарін", зареєстрованій у Рязанській області.