ua en ru
Ср, 14 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Обстріл Києва Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

США готують арешт десятків танкерів, пов'язаних із Венесуелою: Reuters дізнався деталі

Середа 14 січня 2026 10:10
UA EN RU
США готують арешт десятків танкерів, пов'язаних із Венесуелою: Reuters дізнався деталі Ілюстративне фото: нафтовий танкер (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Уряд США звернувся до окружних судів із цивільними позовами про конфіскацію. Це може дозволити арешт у міжнародних водах ще кількох десятків нафтових танкерів, пов’язаних з Венесуелою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як пише інформагенція, точна кількість ордерів на арешт суден, які подали та вже отримали Сполучені Штати, залишається невідомою, оскільки відповідні документи та судові рішення не є публічними.

Джерела Reuters зазначають, що загалом адміністрація США подала десятки таких позовів до окружних судів, переважно у Вашингтоні.

Судна "тіньового флоту" - це такі кораблі, які маскують своє справжнє походження, щоб перевозити нафту з ключових країн-виробників, які наразі перебувають під санкціями. Ідеться про Іран, Росію або Венесуелу.

Після спецоперації американських військових у Каракасі, під час якої було затримано президента Венесуели Ніколаса Мадуро, військові та берегова охорона США вже затримали в міжнародних водах п’ять танкерів, які перевозили венесуельську нафту або були пов’язані з нею.

Затримання танкерів Сполученими Штатами

Нагадаємо, у п’ятницю, 9 січня, США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні поблизу Тринідаду. Це стало вже п’ятим випадком перехоплення подібних суден за останні тижні.

Берегова охорона США піднялася на борт танкера та одночасно відстежувала інші судна, які намагалися обійти американську блокаду танкерів, що прямують до Венесуели або з неї, попри санкції.

Раніше, 7 січня, американські військові затримали ще два танкери так званого "тіньового флоту" - "Беллу 1" та "Софію".

Обидва судна перебувають під санкціями Міністерства фінансів США за перевезення підсанкційної іранської, венесуельської та російської нафти.

За даними ЗМІ, танкер "Белла 1", який після перейменування має назву "Марінера", з кінця грудня належить російській компанії "Буревестмарін", зареєстрованій у Рязанській області.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Венесуела тіньовий флот Суд
Новини
У багатоповерхівці на Оболоні сталася пожежа на тлі дронової атаки
У багатоповерхівці на Оболоні сталася пожежа на тлі дронової атаки
Аналітика
Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році
Уляна Безпалькокерівниця рубрики Війна в Україні Війна на виснаження і переговори під тиском. Що Кремль планує в Україні у 2026 році