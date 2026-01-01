ua en ru
Танкер, который преследовали США, получил российскую регистрацию и сменил название, - NYT

Четверг 01 января 2026 08:25
Танкер, который преследовали США, получил российскую регистрацию и сменил название, - NYT Фото: танкер, который преследовали США, получил российскую регистрацию и сменил название (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Нефтяной танкер, который пытался скрыться от Береговой охраны США, нарисовав на борту российский флаг, был официально переименован и внесен в Государственный реестр судов России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The New York Times.

Согласно информации российского морского реестра судоходства, судно, которое ранее идентифицировалось как Bella 1, теперь зарегистрировано под названием Marinera. В документах указано, что танкер отныне ходит под государственным флагом России, а портом его приписки определен город Сочи.

Как отмечает издание, смена флага создает юридическую коллизию. Согласно нормам международного права, суда, которые ходят под флагом определенного государства, находятся под его юрисдикцией и защитой. Однако попытки танкера избежать американского правосудия через изменение регистрации "задним числом" могут оказаться безрезультатными.

Американские чиновники заявили, что на момент начала преследования более недели назад судно ходило под фальшивым флагом и не имело легитимной регистрации, а значит не пользовалось российской защитой.

Это, как утверждают США, делает его "нейтральным судном" - без национальности, которое подлежит досмотру в соответствии с международным правом.

Согласно информации Международной морской организации, ранее танкер был зарегистрирован в Панаме, Палау, Либерии и на Маршалловых островах.

Танкер принадлежит турецкой компании Louis Marine Shipholding Enterprises и является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из РФ, Ирана и Венесуэлы.

США передумали захватывать танкер после появления на нем флага РФ

Напомним, вчера, 31 декабря, береговая охрана США приостановила операцию по захвату подсанкционного нефтяного танкера Bella 1 после того, как на его борту появился российский флаг.

Суда береговой охраны США уже более 10 дней преследуют крупный нефтяной танкер в Атлантическом океане держась на расстоянии около полумили (примерно 800 метров).

Военные заявили о полной готовности спецподразделений к силовому захвату судна, однако ждали "зеленого света" от Белого дома. Ситуация осложнилась после того, как на корпусе Bella 1 небрежно нарисовали российский флаг.

Согласно Конвенции ООН по морскому праву, береговая охрана может захватывать суда, если они не имеют государственной принадлежности или подозреваются в мошенничестве. Когда началось преследование, США считали Bella 1 судном под фальшивым флагом, на которое распространяется судебное решение об аресте.

Танкер Bella 1 принадлежит турецкой компании и попал под американские санкции из-за перевозки иранской нефти в интересах террористических организаций, в частности "Хезболлы", йеменских хуситов и иранского Корпуса стражей исламской революции.

Танкер является частью так называемого "теневого флота", транспортирующего подсанкционную нефть из России, Ирана и Венесуэлы.

