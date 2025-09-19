ua en ru
Пт, 19 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

В США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов

США, Пятница 19 сентября 2025 03:25
UA EN RU
В США готовы передать Польше пусковые установки и ракеты Javelin на 780 млн долларов Иллюстративное фото: переносной противотанковый ракетный комплекс Javelin (dodmedia.osd.mil)
Автор: Валерий Савицкий

Госдепартамент США одобрил возможную иностранную военную продажу правительству Польши ракетных систем Javelin на общую сумму около 780 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Управления военного сотрудничества Министерства обороны США (DSCA).

Отмечается, что правительство Польши обратилось с просьбой приобрести 2506 ракет FGM-148F Javelin и 253 легких пусковых установок Javelin Lightweight Command Launch Units.

В пакет также войдет также следующее вспомогательное оборудование и услуги:

  • учебные имитационные ракеты;
  • блоки охлаждения аккумуляторов;
  • комплекты инструментов;
  • запасные части;
  • обучение и техническая помощь правительства США и подрядчиков;
  • транспортировка и другие элементы логистики и программной поддержки.

Общая ориентировочная стоимость помощи составляет 780 млн долларов.

"Предложенная продажа будет способствовать внешней политике и национальной безопасности США, усиливая безопасность союзника по НАТО, который играет важную роль в обеспечении политической и экономической стабильности в Европе", - говорится в сообщении.

В Пентагоне также отметили, что продажа указанного оборудования улучшит способность Польши противодействовать текущим и будущим угрозам путем модернизации имеющихся устаревших пусковых установок и увеличения ее оборонного арсенала.

"Это укрепит способность защищать суверенную территорию страны и повысит ее возможности по выполнению требований НАТО. Польша не будет иметь трудностей с интеграцией этих изделий и услуг в собственные Вооруженные силы", - добавили в DSCA.

Главными подрядчиками выступят корпорация RTX и Lockheed Martin.

В Агентстве уточнили, что предложенная продажа этого оборудования и поддержки не изменит базовый военный баланс в регионе.

"Реализация этого возможного контракта не потребует направления в Польшу дополнительных представителей правительства США или подрядчиков. Эта продажа не окажет негативное влияние на уровень оборонной готовности США", - добавили в Пентагоне.

Военная помощь США

Напомним, 30 августа Госдепартамент США принял решение о продаже Украине услуг и оборудования для спутниковой связи Starlink на 150 млн долларов, а также систем ПВО Patriot на 179,1 млн долларов.

Кроме того, США утвердили военную помощь Украине на 825 млн долларов. Пакет вмещает более 3 тысяч ракет ERAM и партию модулей GPS/INS.

Добавим, что к ВСУ уже направляются два пакета из четырех военной помощи США в рамках программы Перечня приоритетных потребностей Украины (PURL).

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Польша Военная помощь
Новости
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Путин теряет больше людей, чем убивает, - Трамп
Аналитика
Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Закроют небо? Решится ли НАТО сбивать российские дроны и ракеты над Украиной