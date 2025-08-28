США одобрили продажу Украине авиабоеприпасов на 825 млн долларов: что еще вошло в пакет

Госдеп США одобрил продажу Украине очередного пакета военной помощи. Его стоимость составляет около 825 миллионов долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госдеп США.

В Госдепе сообщили, что Украина выразила желание приобрести до 3 350 ракет с расширенной дальностью действия (ERAM - ред.) и столько же GPS/INS модулей.

Общая стоимость оценивается в 825 миллионов долларов.

В пакет помощи также входят:

контейнеры для ракет;

пилоны для подвешивания;

комплектующие и вспомогательное оборудование;

запасные части, расходные материалы и аксессуары;

услуги по ремонту и возврату;

программное обеспечение для вооружения и вспомогательное оборудование;

аппаратное обеспечение системы планирования миссий;

поставка и поддержка секретного программного обеспечения;

секретные и несекретные публикации и техническая документация;

обучение персонала и учебное оборудование;

транспортная поддержка;

исследования и опросы;

инженерные, технические и логистические услуги правительства США и подрядчиков;

другие связанные элементы логистической и программной поддержки.

"Это предложение о продаже будет способствовать достижению целей внешней политики и национальной безопасности США путем повышения безопасности страны-партнера, которая является движущей силой политической стабильности и экономического прогресса в Европе", - отметили в Госдепе.

В Штатах считают, что новый пакет помощи улучшит способность Украины противостоять текущим и будущим угрозам путем дальнейшего оснащения ее для выполнения задач самообороны и региональной безопасности. Кроме этого в Госдепе считают, что Украина не будет иметь трудностей с внедрением этих товаров и услуг в свои вооруженные силы.

Украина использует для этой покупки финансирование от Дании, Нидерландов и Норвегии, а также внешнее военное финансирование от Соединенных Штатов.

Что известно о ракетах ERAM

SM-6 ERAM (Extended Range Active Missile) - американская зенитная управляемая ракета из семейства Standard Missile (SM), которая является составной частью системы противовоздушной и противоракетной обороны Aegis.

Ее главное преимущество - универсальность: ракета способна уничтожать не только самолеты и крылатые ракеты, но и баллистические цели на завершающем этапе полета и даже надводные корабли. Благодаря сочетанию активной радиолокационной головки самонаведения и целеуказания от корабельного радара SM-6 эффективно работает на больших расстояниях и высоких скоростях.

Дальность действия SM-6 превышает 240 км, а скорость достигает Mach 3,5, что позволяет перехватывать даже скоростные угрозы. Ракета находится на вооружении ВМС США с 2013 года и за это время неоднократно модернизировалась, повысив эффективность против гиперзвукового оружия.

Запускается SM-6 с универсальных пусковых установок Mk 41 VLS, которые разворачиваются на крейсерах и эсминцах класса Aegis. Благодаря многофункциональности ее называют "ракетой три-в-одном" - зенитной, противоракетной и противокорабельной одновременно.