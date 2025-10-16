ua en ru
Двойной террор: Зеленский рассказал о повторных ударах по спасателям и энергетикам

Украина, Четверг 16 октября 2025 10:20
Двойной террор: Зеленский рассказал о повторных ударах по спасателям и энергетикам Фото: украинский президент Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Россия этой ночью выпустила более 300 дронов и 37 ракет по Украине, снова применив тактику двойного террора. Под ударами оказались критическая инфраструктура и гражданские объекты в пяти областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление украинского президента Владимира Зеленского.

"Эта ночь - это удары по нашим людям, нашей энергетике, гражданской инфраструктуре. Более 300 ударных дронов и 37 ракет, из них значительное количество баллистических, применила Россия против Украины", - пояснил Зеленский.

По его данным, под атакой была инфраструктура Винницкой, Сумской, Полтавской областей. На Черниговщине по Нежину ударили - повредили почту, один человек ранен. В Харьковской области оккупанты били по критической инфраструктуре, по части ГСЧС.

"Есть раненые. Повсюду идет восстановление сейчас. Работают службы. И есть подтверждение, что россияне применяют двойной террор - бьют "Шахедами" с кассетными боеприпасами, наносят повторные удары, чтобы ранить пожарных и энергетиков, которые работают над восстановлением после повреждений", - добавил Зеленский

По словам президента, этой осенью каждые сутки россияне используют для ударов по нашей энергетической инфраструктуре.

"(Российский диктатор Владимир, - ред.) Путин глух ко всему, что говорит мир, поэтому единственный язык, который он еще способен понять, - это язык давления. Давление санкциями, давление дальнобойностью. Могут быть сильные решения, которые помогут. И это зависит от Соединенных Штатов, от Европы, от всех партнеров, чья сила прямо влияет на то, будет ли завершена война", - пояснил глава Украины.

Он подчеркнул, что сейчас важен импульс достижения мира на Ближнем Востоке.

"В Европе это тоже возможно. Именно об этом буду говорить сегодня и завтра в Вашингтоне", - добавил он.

Удары по Украине

Напомним, что ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что проблемы с электроэнергией на фоне новых атак россиян могут продолжиться.

В течение последних нескольких недель российские оккупанты нанесли серию ударов по объектам украинской энергетической инфраструктуры.

Подробно о том, где сегодня, 16 октября аварийно отключают свет - читайте в материале РБК-Украина.

