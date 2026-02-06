США формують "резервний" уряд для Ірану, - ЗМІ

Адміністрація США працює над створенням тимчасового уряду в Ірані на випадок, якщо чинна влада втратить здатність керувати країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National .

За словами співрозмовника видання, обізнаного з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до цього процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Він працює над формуванням кола ірано-американських підприємців, які мають надавати консультації щодо можливого створення перехідної адміністративної моделі управління.

Джерело також зазначило, що Вашингтон планує зібрати іранських опозиційних діячів у Палм-Біч у штаті Флорида. Зустріч може відбутися вже найближчими вихідними, однак організаційні питання ускладнюють її підготовку.

Поки що також невідомо, чи проходитимуть переговори безпосередньо в президентській резиденції Мар-а-Лаго, чи в іншому місці неподалік неї. У Білому домі ці повідомлення офіційно не коментували.