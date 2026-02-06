ua en ru
США формують "резервний" уряд для Ірану, - ЗМІ

П'ятниця 06 лютого 2026 10:22
США формують "резервний" уряд для Ірану, - ЗМІ Фото: США формують новий уряд для Ірану (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Адміністрація США працює над створенням тимчасового уряду в Ірані на випадок, якщо чинна влада втратить здатність керувати країною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The National.

Читайте також: Трамп не виключив нових авіаударів США по Ірану

За словами співрозмовника видання, обізнаного з американськими зусиллями щодо пошуку альтернативи нинішньому іранському керівництву, до цього процесу безпосередньо залучений зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Він працює над формуванням кола ірано-американських підприємців, які мають надавати консультації щодо можливого створення перехідної адміністративної моделі управління.

Джерело також зазначило, що Вашингтон планує зібрати іранських опозиційних діячів у Палм-Біч у штаті Флорида. Зустріч може відбутися вже найближчими вихідними, однак організаційні питання ускладнюють її підготовку.

Поки що також невідомо, чи проходитимуть переговори безпосередньо в президентській резиденції Мар-а-Лаго, чи в іншому місці неподалік неї. У Білому домі ці повідомлення офіційно не коментували.

Конфлікт США та Ірану

Раніше Дональд Трамп заявив про готовність завдати ударів по Ірану, якщо влада країни не погодиться на укладення ядерної угоди.

Також в середині січня він погрожував силовою відповіддю на жорстке придушення протестів, однак нинішні заяви виглядають значно серйознішими.

Раніше до району Перської затоки прибула авіаносна ударна група США. Також на цьому тлі посольство США в Тегерані закликало американців, які перебувають на території Ірану, якнайшвидше залишити країну в зв’язку із загостренням ситуації з безпекою та масштабними обмеженнями пересування й комунікацій.

