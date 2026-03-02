Блокада Ормузского пролива: в JPMorgan назвали срок до полной остановки нефтедобычи

Основные производители на Ближнем Востоке будут поддерживать добычу нефти максимум 25 дней, если движение через Ормузский пролив будет полностью остановлено.

Об этом говорится в анализе JPMorgan Chase & Co, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Семь основных производителей в регионе (Саудовская Аравия, ОАЭ, Кувейт, Катар, Оман, Ирак и Иран - ред.) имеют общую емкость для хранения на берегу примерно 343 млн баррелей. Эта емкость означает, что если поставки прекратятся, нефть можно будет хранить только 22 дня", - сказано в отчете.

Около 60 пустых танкеров могут обеспечить еще 50 млн баррелей, благодаря чему общее время до остановки производства может быть продлено максимум до 25 дней.

"После превышения порога физические ограничения на хранение неизбежно заставят производителей прекратить производство", - отмечает JPMorgan.

Сокращение транзита через Ормузский пролив

По состоянию на 28 февраля транзит через Ормузский пролив сократился до 4 млн баррелей в день, что составляет лишь четверть от нормального уровня.

После операций США и Израиля против Ирана и атак Ирана владельцы судов остановили поставки "по собственной инициативе" из-за проблем с безопасностью.

В то же время JPMorgan пишет, что Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты имеют трубопроводы для обхода Ормузского пролива и выхода на альтернативные маршруты. Их мощность будет ограничена для достижения общего экспорта в 19 млн баррелей в день.