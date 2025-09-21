США помогут защитить Польшу и страны Балтии, если Россия продолжит эскалацию, - Трамп

Российские провокации в Польше и Эстонии

Отметим, ночью с 9 на 10 сентября около 20 российских дронов залетели в воздушное пространство Польши во время атаки на Украину. Силы НАТО сбили четыре дрона, остальные упали самостоятельно.

А днем 19 сентября три истребителя МиГ-31 ВКС РФ влетели в воздушное пространство Эстонии и пробыли там не менее 12 минут. После этого Эстония заявила о целенаправленной провокации, а также обсуждает закрытие своего воздушного пространства.