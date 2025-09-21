США допоможуть захистити Польщу та країни Балтії, якщо Росія продовжить ескалацію, - Трамп

Російські провокації у Польщі та Естонії

Зазначимо, вночі з 9 на 10 вересня близько 20 російських дронів залетіли в повітряний простір Польщі під час атаки на Україну. Сили НАТО збили чотири дрони, інші впали самостійно.

А вдень 19 вересня три винищувачі МіГ-31 ВКС РФ влетіли у повітряний простір Естонії та пробули там щонайменше 12 хвилин. Після цього Естонія заявила про цілеспрямовану провокацію, а також обговорює закриття свого повітряного простору.