США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой "черный список"

Пентагон в очередной раз обновил перечень китайских компаний, который уже включает в себя 188 фирм из КНР. Среди известных и популярных компаний в него входят TP-Link и Huawei. Вашингтон считает, что фирмы из списка сотрудничают с армией Китая, поэтому госконтракты в Штатах для них под большой угрозой.

Интересно, что Белый дом сделал мощный скачок, ведь в "черном списке" на 2025 год значилось лишь 134 компании из КНР.

На этот раз среди известных украинцам компаний вошли:

Alibaba (владеет маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall и облачным сервисом Alibaba Cloud);

(владеет маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall и облачным сервисом Alibaba Cloud); BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей и аккумуляторов BYD Auto);

(крупнейший в мире производитель электромобилей и аккумуляторов BYD Auto); Baidu (владеет главным поисковиком Китая, сервисами Baidu Maps и разработками в сфере ИИ).

Какие конкретно претензии Вашингтона к этим компаниям

Министерство обороны США определяет эти фирмы как принадлежащие или контролируемые китайскими военными. Главная претензия Вашингтона - содействие стратегии "военно-гражданского объединения" Пекина. Эта программа КНР предусматривает слияние гражданских и оборонных исследований для усиления армии.

Список не является прямыми санкциями. Однако он часто становится первым шагом к экспортному контролю и полному федеральному запрету на закупки.

Какова реакция Китая и самих компаний

Пекин отреагировал мгновенно: посольство Китая в Вашингтоне назвало такие действия дискриминационными. Китайские компании, которые ведут бизнес за рубежом, строго соблюдают законы стран пребывания, заявил представитель посольства. Он призвал США прекратить "неправильную практику".

В Alibaba также не замедлили с ответом. Компания отрицает какую-либо связь с военными структурами.

"Мы не являемся китайской военной компанией и не являемся частью никакой военно-гражданской стратегии слияния. Мы примем все возможные правовые меры против попыток вывести нашу компанию в заблуждение", - сообщил представитель Alibaba.

Действительно ли "черный список" помешает гигантам из КНР?

Эксперт по национальной безопасности Деннис Уайлдер сомневается в эффективности таких широких мер. Он считает, что многие американские фирмы уже имеют глубокие связи с этими гигантами.

"Многие американские фирмы уже имеют глубокие отношения с этими организациями, и они не собираются отказываться от них, если не будет реальных штрафов, связанных с заключением коммерческих сделок с ними", - отметил Уайлдер.