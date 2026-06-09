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США добавили BYD, Baidu и Alibaba в свой "черный список"

07:16 09.06.2026 Вт
3 мин
Почему китайские гиганты могут потерять крупные контракты в госсекторе Штатов?
aimg Филипп Бойко
Фото: логотип компании Baidu (Getty Images)

Соединенные Штаты официально признали корпоративных гигантов Alibaba, BYD и Baidu компаниями, поддерживающими китайскую армию. Это решение значительно расширяет черный список Вашингтона и ставит под удар самые известные коммерческие бренды Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post, BBC и Al Jazeera.

Пентагон в очередной раз обновил перечень китайских компаний, который уже включает в себя 188 фирм из КНР. Среди известных и популярных компаний в него входят TP-Link и Huawei. Вашингтон считает, что фирмы из списка сотрудничают с армией Китая, поэтому госконтракты в Штатах для них под большой угрозой.

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Интересно, что Белый дом сделал мощный скачок, ведь в "черном списке" на 2025 год значилось лишь 134 компании из КНР.

На этот раз среди известных украинцам компаний вошли:

  • Alibaba (владеет маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall и облачным сервисом Alibaba Cloud);
  • BYD (крупнейший в мире производитель электромобилей и аккумуляторов BYD Auto);
  • Baidu (владеет главным поисковиком Китая, сервисами Baidu Maps и разработками в сфере ИИ).

Какие конкретно претензии Вашингтона к этим компаниям

Министерство обороны США определяет эти фирмы как принадлежащие или контролируемые китайскими военными. Главная претензия Вашингтона - содействие стратегии "военно-гражданского объединения" Пекина. Эта программа КНР предусматривает слияние гражданских и оборонных исследований для усиления армии.

Список не является прямыми санкциями. Однако он часто становится первым шагом к экспортному контролю и полному федеральному запрету на закупки.

Какова реакция Китая и самих компаний

Пекин отреагировал мгновенно: посольство Китая в Вашингтоне назвало такие действия дискриминационными. Китайские компании, которые ведут бизнес за рубежом, строго соблюдают законы стран пребывания, заявил представитель посольства. Он призвал США прекратить "неправильную практику".

В Alibaba также не замедлили с ответом. Компания отрицает какую-либо связь с военными структурами.

"Мы не являемся китайской военной компанией и не являемся частью никакой военно-гражданской стратегии слияния. Мы примем все возможные правовые меры против попыток вывести нашу компанию в заблуждение", - сообщил представитель Alibaba.

Действительно ли "черный список" помешает гигантам из КНР?

Эксперт по национальной безопасности Деннис Уайлдер сомневается в эффективности таких широких мер. Он считает, что многие американские фирмы уже имеют глубокие связи с этими гигантами.

"Многие американские фирмы уже имеют глубокие отношения с этими организациями, и они не собираются отказываться от них, если не будет реальных штрафов, связанных с заключением коммерческих сделок с ними", - отметил Уайлдер.

Что известно о санкциях против Китая

ЕС планирует "ударить" санкциями по китайским компаниям, которые помогают армии РФ. Под ударом не только Пекин: в списке оказались фирмы из ОАЭ и Турции.

Параллельно Китай угрожает ЕС зеркальными санкциями из-за закона "Сделано в Европе", считая его дискриминационным.

Между тем украинский ВПК пока не может отказаться от компонентов из Китая. В настоящее время КНР остается наиболее доступным рынком по масштабу и скорости, но речь может идти об уменьшении критической зависимости.

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