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Си Цзиньпин напомнит Ким Чен Ыну, кто главный союзник, - анализ DW

00:56 09.06.2026 Вт
3 мин
Лидер Китая прибыл к Киму из-за усиленного сближения КНДР с РФ, считают эксперты
aimg Филипп Бойко
Си Цзиньпин напомнит Ким Чен Ыну, кто главный союзник, - анализ DW Фото: Си Цзиньпин и Ким Чен Ын (Getty Images)
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Лидер Китая Си Цзиньпин прибыл в Пхеньян с официальным визитом на фоне активного военного сотрудничества КНДР и России. Пекин стремится восстановить свое влияние на северокорейский режим и ограничить его сближение с Кремлем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на анализ Deutsche Welle.

Китайский лидер посещает Северную Корею впервые с 2019 года. Этот визит стал ответом на стремительное расширение торговых и военных связей Ким Чен Ына с Москвой. Пекин долгое время оставался главным спонсором Пхеньяна, но теперь ситуация меняется.

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В государственной газете Северной Кореи Родонг Синмун опубликовали письмо главы Китая, в котором лидер КНР написал следующее:

"Независимо от того, как меняются времена или развивается международная ситуация, традиционная дружба между Китаем и Северной Кореей остается незыблемой, крепкой и постоянно излучает жизненную силу".

Профессор Чу Дже У из университета Кён Хи говорит, что Си Цзиньпин хочет подтвердить статус главного партнера.

"Ким очень активно стремится улучшить свои отношения с Россией в течение последних нескольких лет, и Китай явно чувствует, что отстает", - пояснил Чу Дже У.

Ожидалось, что визит состоится 11 июля: это дата 65-й годовщины Договора о дружбе между странами. Однако Си Цзиньпин приехал на месяц раньше и аналитики считают, что такая поспешность свидетельствует об обеспокоенности Пекина тесным союзом Кима и Путина.

Экономический рычаг и амбиции Ына

За последние два года ВВП КНДР поднялся на 3 процента, в том числе благодаря тому, что именно Пекин разрешил масштабный экспорт через границу, говорится в статье. Китайские туристы начали массово посещать курорты Кима и тратить там большие деньги.

"Ким хочет воспользоваться преимуществами Китая и России, чтобы Северная Корея могла стать частью этих многосторонних программ, основанных этими двумя странами, что даст ему статус и позицию полноправного члена международного сообщества", - отмечает профессор Чу.

Речь идет о вступлении в такие организации как Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и Альянс БРИКС.

Участие в этих объединениях позволит Пхеньяну выйти из международной изоляции. Китай и Россия могут стать для Кима мостиком к Глобальному Югу.

Послание Западу и претензия к гегемонии

Визит Си Цзиньпина имеет и глобальный подтекст, считают эксперты. Бывший политик Ким Сан У считает, что Китай хочет показать себя как одного из двух мировых лидеров, а это прямой вызов Соединенным Штатам.

Си Цзиньпин стремится доказать, что Китай является гегемоном Индо-Тихоокеанского региона. Он намекает, что надежность США для союзников уменьшается. Это послание адресовано Южной Корее, Японии, Индии и Австралии.

Пхеньян также получает выгоду: Ким показывает миру, что Китай оказывает ему 100-процентную поддержку. Это укрепляет позиции северокорейского режима. Кроме того, Пекин может использовать момент, когда Россия сталкивается с трудностями на фронте.

Ким Сан У добавил, что Си Цзиньпин готов вмешаться именно сейчас. Он видит, что попытки России захватить больше украинских земель становятся менее успешными. Китай хочет быть уверенным, что Пхеньян останется в его орбите влияния, независимо от исхода войны в Европе.

Что еще стоит знать о КНДР

Ким Чен Ын активно продвигает и усиливает свою ядерную программу. В КНДР заявили, что никогда не откажутся от статуса ядерной державы. А МАГАТЭ сообщало, что на ядерных объектах Северной Кореи наблюдается усиленная активность.

Также мы писали, что КНДР внесла изменения в конституцию, которые предусматривают автоматический ядерный удар в случае гибели лидера страны Ким Чен Ына из-за атаки иностранного государства.

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