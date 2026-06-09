США додали BYD, Baidu та Alibaba до свого "чорного списку"

Пентагон вчергове оновив перелік китайських компаній, який вже містить у собі 188 фірм з КНР. Серед відомих та популярних компаній в нього входять TP-Link та Huawei. Вашингтон вважає, що фірми зі списку співпрацюють з армією Китаю, тому держконтракти у Штатах для них під великою загрозою.

Цікаво, що Білий дім зробив потужний стрибок, адже у "чорному списку" на 2025 рік значилось лише 134 компанії з КНР.

Цього разу серед відомих українцям компаній увійшли:

Alibaba (володіє маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall та хмарним сервісом Alibaba Cloud);

(володіє маркетплейсами AliExpress, Taobao, Tmall та хмарним сервісом Alibaba Cloud); BYD (найбільший у світі виробник електромобілів та акумуляторів BYD Auto);

(найбільший у світі виробник електромобілів та акумуляторів BYD Auto); Baidu (власник головного пошуковика Китаю, сервісів Baidu Maps та розробок у сфері ШІ).

Які конкретно претензії Вашингтона до цих компаній

Міністерство оборони США визначає ці фірми як такі, що належать або контролюються китайськими військовими. Головна претензія Вашингтона - сприяння стратегії "військово-цивільного об'єднання" Пекіна. Ця програма КНР передбачає злиття цивільних та оборонних досліджень для посилення армії.

Список не є прямими санкціями. Проте він часто стає першим кроком до експортного контролю та повної федеральної заборони на закупівлі.

Яка реакція Китаю та самих компаній

Пекін відреагував миттєво: посольство Китаю у Вашингтоні назвало такі дії дискримінаційними. Китайські компанії, які ведуть бізнес за кордоном, суворо дотримуються законів країн перебування, заявив речник посольства. Він закликав США припинити "неправильну практику".

В Alibaba також не забарилися з відповіддю. Компанія заперечує будь-який зв'язок із військовими структурами.

"Ми не є китайською військовою компанією і не є частиною жодної військово-цивільної стратегії злиття. Ми вживемо всіх можливих правових заходів проти спроб вивести нашу компанію в оману", – повідомив речник Alibaba.

Чи дійсно "чорний список" завадить гігантам з КНР?

Експерт з національної безпеки Денніс Вайлдер сумнівається в ефективності таких широких заходів. Він вважає, що багато американських фірм вже мають глибокі зв'язки з цими гігантами.

"Багато американських фірм вже мають глибокі стосунки з цими організаціями, і вони не збираються відмовлятися від них, якщо не буде реальних штрафів, пов’язаних з укладанням комерційних угод з ними", - зазначив Вайлдер.