Китай угрожает ЕС из-за нового закона "Сделано в Европе"

01:29 30.04.2026 Чт
Пекин официально предупредил страны Евросоюза об "ответных шагах", так как считает закон дискриминационным
aimg Филипп Бойко
Фото: автозавод в Чехии (Getty Images)

Китай официально требует от стран Евросоюза отменить или существенно изменить новый закон "Сделано в Европе". Пекин угрожает зеркальными санкциями и экономическим давлением в случае принятия документа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Euronews.

"Посольства Китая в странах-членах ЕС передали комментарии и предложения Китая правительствам стран, где они проживают", - заявил Суо Пэн, министр торговли и экономики в миссии Китая в Брюсселе.

Дипломат подчеркнул, что Китай не собирается наблюдать за процессом в стороне. Пекин готовит ответный удар. Он добавил, что если ЕС "будет настаивать на этом наказании и дискриминационно относиться к китайским предприятиям", Пекин будет вынужден ответить контрмерами.

Что предусматривает закон "Сделано в Европе"

Европейский Союз стремится защитить свой рынок и новый проект, представленный в марте, называется Закон о промышленном акселераторе. Его цель - дать приоритет европейским товарам в стратегических отраслях.

Это касается государственных закупок в таких секторах:

  • производство автомобилей (в частности электрокаров);
  • "зеленые" технологии и возобновляемая энергетика;
  • сталелитейная и алюминиевая промышленность.

Также Брюссель планирует установить жесткий фильтр для иностранных денег. Любые инвестиции, превышающие 100 миллионов евро, попадут под особый надзор. Это касается производства аккумуляторов, солнечных панелей и добычи критического сырья.

Жесткие условия для крупных игроков рынка

Больше всего Пекин возмущают правила для лидеров рынка. Если компания из одной страны контролирует более 40% мирового рынка в определенной отрасли, ЕС выдвинет ей ультиматум.

Таких производителей обяжут:

  • создавать совместные предприятия исключительно с европейскими партнерами;
  • полностью передавать свои технологии европейской стороне;
  • обеспечить работой не менее 50% персонала из числа граждан ЕС.

Китайский министр Суо Пэн обвинил Брюссель в "двойных стандартах". Он напомнил о заявлении 2018 года, где ЕС вместе с США и Японией выступали против принудительной передачи технологий. Теперь же Европа, по мнению Пекина, делает то же самое.

Раскол внутри Евросоюза: кто "за" и кто "против"

Единство в Брюсселе пока отсутствует и страны-члены ЕС имеют разные взгляды на конфликт с Пекином. Франция выступает за максимально строгие правила. Париж хочет защитить местного производителя любой ценой.

Германия настроена более осторожно. Берлин призывает к сотрудничеству с "единомышленниками", опасаясь потерять доступ к китайским инновациям и рынку.

Часть стран опасается скачка цен. Строгие правила могут сделать производство дороже.

Сейчас ЕС настаивает на принципе взаимности. Рынок Европы откроют только для тех, кто пускает европейские фирмы к себе. Китай такого договора с ЕС пока не имеет, но заявляет о готовности к переговорам. Пекин требует от Брюсселя реакции "как можно скорее".

Что еще важно знать об экономике ЕС и Китая

Пекин раздражают санкции ЕС против Кремля. Дело в том, что в очередной санкционный пакет попали китайские компании, которые подозреваются в поставках в РФ товаров двойного назначения.

Также в ЕС представили закон о новой промышленной политике. Европа строит новую модель поддержки промышленности и локализации производства, а для Украины это может стать шансом войти в европейские производственные цепи.

Кроме того, Европа становится менее зависимой от китайского лития. Финляндия открыла первую шахту и завод по переработке лития. Проект стоимостью 783 миллиона евро позволит ЕС уменьшить зависимость от поставок из Азии.

