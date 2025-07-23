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Безопаснее, чем в США. Почему американцы едут в Украину и остаются здесь жить

Среда 23 июля 2025 11:05
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Безопаснее, чем в США. Почему американцы едут в Украину и остаются здесь жить Почему американцы не хотят жить в США, а выбирают Украину (фото: facebook.com/americahousekyiv)
Автор: Юлия Гаюк

Американец Майкл Виллена, который живет в Украине уже несколько лет, признается: мысли об отъезде возникали, но жизни в других странах он не представляет. Более того - возвращаться к постоянному проживанию в США он не хочет и не планирует.

Об этом Майкл рассказал в интервью РБК-Украина.

Майкл признается, что иногда ему хотелось уехать из Украины, но эти мысли были связаны только с личными моментами. В то же время он убежден, что именно здесь - его место.

"Я много путешествую и хочу еще. Но я не представляю жизни в других странах. Будем здесь жить долго", - говорит он.

Америку как вариант для возвращения он не рассматривает.

"Как американец, я не очень хочу возвращаться и жить в Америке. Это не мое, и там сложно жить. Я люблю разные страны, европейские страны. Но считаю, что все, что я хочу, кроме войны, я могу найти здесь, в Украине", - объясняет Майкл.

Безопаснее, чем в США

Одной из причин, почему ему комфортно жить в Украине, мужчина называет ощущение безопасности - даже несмотря на войну.

"В Луцке я чувствую себя безопаснее, чем в Лас-Вегасе. Думаю, в Лас-Вегасе больше людей умерли из-за стрельбы, чем в Луцке из-за войны. Я понимаю, что русские терроризируют нас, но в Америке мы терроризируем сами себя", - отмечает он.

Также Майкл подчеркивает, что украинцы очень доброжелательно относятся к иностранцам.

"Здесь больше комфорта, больше понимания. Возможно, это зависит от места, где я живу и кто в моем окружении, но я очень люблю здесь жить и не хочу жить в Америке", - добавляет он.

Чего не хватает из американской жизни

По словам Майкла, единственное, по чему он скучает, - это семья и мелочи, связанные с бытом и привычками.

"Только мои родители, друзья. И иногда тако, которые там продают. Иногда не хватает юмора. В Украине я выступаю как стендап-комик, но здесь это еще развивается. В США это уже очень большая сфера", - говорит он.

Еще одна вещь, к которой он привык в США, - это small talk.

"Мне кажется, что украинцы открыты, но, например, моя жена не любит общаться с незнакомцами на улице. Я понимаю, почему, но это свойственно в Америке", - заключает американец.

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