В США чоловік розстріляв месу в католицькій школі: загинуло двоє дітей, є поранені
В США сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок стрілянини загинуло двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За даними поліції, через стрілянину загинуло щонайменше двоє дітей - 8 та 10 років. Зловмисник розстріляв шкільну месу католицької школи, яку проводили з нагоди першого тижня навчання в школі. За даними слідства, він підійшов до будівлі церкви та через вікна відкрив вогонь по людях, які сиділи на лавах.
Сам стрілець був ліквідований правоохоронцями. Відомо, що йому було трохи понад 20 років, в нього були гвинтівка, дробовик та пістолет. Проте більшу частину озброєння він не встиг використати.
Кримінального минулого в зловмисника не було, поліція намагається встановити мотиви скоєння злочину. Стрілянину розцінюють, як "навмисний акт насильства".
Окрім загиблих, 17 осіб отримали поранення, 14 з них - це діти віком від 6 до 14 років. Двоє з постраждалих перебувають у критичному стані, чотирьом знадобилися термінові операції.
"Це був навмисний акт насильства проти невинних дітей та інших вірян", - сказав керівник поліції Міннеаполіса Браян О'Хара.
Нагадаємо, у липні в американському місті Траверс-Сіті, штат Мічиган, чоловік напав на людей із ножем у супермаркеті Walmart. Щонайменше 11 осіб дістали поранення. До цього у неділю, 13 липня, у баптистській церкві Richmond Road у місті Лексінгтон (штат Кентуккі, США) сталася стрілянина. Внаслідок інциденту були загиблі та поранені.
Наприкінці червня невідомий чоловік обстріляв рятувальників, які гасили лісову пожежу в штаті Айдахо. Загинули двоє людей. Крім того, у червні в штаті Міннесота внаслідок стрілянини було вбито члена Палати представників Меліссу Гортман та її чоловіка. Сенатор Джон Гоффман і його дружина зазнали поранень.
Цікаво, що на тлі таких випадків деякі американці кажуть, що в Україні, яка щодня піддається обстрілам росіян, жити безпечніше, ніж в США. Один з таких американців розповів в інтерв'ю РБК-Україна, що "у Лас-Вегасі більше людей померли через стрілянини, ніж у Луцьку через війну".