В США чоловік розстріляв месу в католицькій школі: загинуло двоє дітей, є поранені

В США сталася стрілянина у церкві при католицькій школі міста Міннеаполіс, штат Міннесота. Внаслідок стрілянини загинуло двоє дітей, 17 осіб отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN .

За даними поліції, через стрілянину загинуло щонайменше двоє дітей - 8 та 10 років. Зловмисник розстріляв шкільну месу католицької школи, яку проводили з нагоди першого тижня навчання в школі. За даними слідства, він підійшов до будівлі церкви та через вікна відкрив вогонь по людях, які сиділи на лавах.

Сам стрілець був ліквідований правоохоронцями. Відомо, що йому було трохи понад 20 років, в нього були гвинтівка, дробовик та пістолет. Проте більшу частину озброєння він не встиг використати.

Кримінального минулого в зловмисника не було, поліція намага ється встановити мотиви скоєння злочину. Стрілянину розцінюють, як "навмисний акт насильства".

Окрім загиблих, 17 осіб отримали поранення, 14 з них - це діти віком від 6 до 14 років. Двоє з постраждалих перебувають у критичному стані, чотирьом знадобилися термінові операції.