ua en ru
Сб, 27 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Генассамблея ООН Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

США аннулируют визу президента Колумбии: в чем причина

США, Суббота 27 сентября 2025 08:38
UA EN RU
США аннулируют визу президента Колумбии: в чем причина Фото: скандал между США и Колумбией (Getty Images)
Автор: Савченко Юлія

США отменяют визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в протестах в Нью-Йорке и призывов к американским военным игнорировать приказы президента Дональда Трампа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петра, назвав его действия "безрассудными и подстрекательскими". Американская сторона подчеркнула, что глава государства призвал к насилию и попытался спровоцировать неповиновение среди американских солдат.

Протесты в Нью-Йорке и призывы к неповиновению

Петр принял участие в протестах на улицах Нью-Йорка против войны в Палестине. На обнародованных видео он призвал военных США не выполнять приказы Трампа. Администрация колумбийского лидера пока воздержалась от комментариев.

Эскалация в отношениях между Вашингтоном и Боготой

Решение об аннулировании визы стало очередным этапом обострения между двумя странами после того, как Трамп в этом месяце "лишил сертификации" Колумбию в рамках борьбы с наркоторговлей. Это ставит страну в один ряд с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой.

Петр ведет страну к изоляции

"Поведение Петра толкает Колумбию к международной изоляции, создавая угрозу для отношений с ключевым союзником", - отметил политический аналитик консалтинговой компании IDDEA Марио Карвахаль.

По его словам, президент больше сосредоточен на конфронтации и антисистемной риторике, чем на долгосрочных интересах государства.

Позиция Петра относительно войны в Палестине

Колумбийский лидер последовательно выступает одним из самых резких критиков войны в Палестине. Он разорвал дипломатические отношения с Израилем, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в "геноциде" и ввел запрет на экспорт в эту страну.

Критика США на Генассамблее ООН

Во время выступления на Генассамблее ООН Петр резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа по операциям в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.

Рекордное производство кокаина

На фоне крупнейшего всплеска производства кокаина в истории Колумбию лишили статуса партнера в совместной борьбе с наркоторговлей. По данным, большинство мировых объемов производства происходит именно из этой страны.

Политические перспективы

В следующем году в Колумбии состоятся президентские выборы. Инвесторы ожидают, что страна может изменить политический курс и повернуться вправо, сделав ставку на более рыночные экономические подходы.

Признание Палестины

Напомним, 21 сентября независимость Палестинского государства признали Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.

Также 22 сентября, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, независимость Палестины также признала Франция.

В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил западные страны за признание Палестины. По его словам, они посылают сигнал о том, что "убийство евреев откупается".

О причинах массового признания государствами Европы Палестины и их последствиях, - читайте в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Колумбия
Новости
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Зеленский предостерег Венгрию от повтора инцидентов с дронами: ответ будет
Аналитика
"Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"
Богдана Лясковскаяжурналист РБК-Украина "Я воюю за тех, кто уже не может". Фронтовые истории женщин 47-й бригады "Магура"