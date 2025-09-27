США аннулируют визу президента Колумбии: в чем причина
США отменяют визу президента Колумбии Густаво Петро после его участия в протестах в Нью-Йорке и призывов к американским военным игнорировать приказы президента Дональда Трампа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Государственный департамент США сообщил, что отзовет визу Петра, назвав его действия "безрассудными и подстрекательскими". Американская сторона подчеркнула, что глава государства призвал к насилию и попытался спровоцировать неповиновение среди американских солдат.
Протесты в Нью-Йорке и призывы к неповиновению
Петр принял участие в протестах на улицах Нью-Йорка против войны в Палестине. На обнародованных видео он призвал военных США не выполнять приказы Трампа. Администрация колумбийского лидера пока воздержалась от комментариев.
Эскалация в отношениях между Вашингтоном и Боготой
Решение об аннулировании визы стало очередным этапом обострения между двумя странами после того, как Трамп в этом месяце "лишил сертификации" Колумбию в рамках борьбы с наркоторговлей. Это ставит страну в один ряд с Венесуэлой, Боливией, Афганистаном и Мьянмой.
Петр ведет страну к изоляции
"Поведение Петра толкает Колумбию к международной изоляции, создавая угрозу для отношений с ключевым союзником", - отметил политический аналитик консалтинговой компании IDDEA Марио Карвахаль.
По его словам, президент больше сосредоточен на конфронтации и антисистемной риторике, чем на долгосрочных интересах государства.
Позиция Петра относительно войны в Палестине
Колумбийский лидер последовательно выступает одним из самых резких критиков войны в Палестине. Он разорвал дипломатические отношения с Израилем, обвинил премьер-министра Биньямина Нетаньяху в "геноциде" и ввел запрет на экспорт в эту страну.
Критика США на Генассамблее ООН
Во время выступления на Генассамблее ООН Петр резко высказался в адрес Вашингтона. Он заявил о провале войны с наркотиками, призвал к расследованию действий Трампа по операциям в Карибском бассейне и осудил поддержку США наступления Израиля в Палестине.
Рекордное производство кокаина
На фоне крупнейшего всплеска производства кокаина в истории Колумбию лишили статуса партнера в совместной борьбе с наркоторговлей. По данным, большинство мировых объемов производства происходит именно из этой страны.
Политические перспективы
В следующем году в Колумбии состоятся президентские выборы. Инвесторы ожидают, что страна может изменить политический курс и повернуться вправо, сделав ставку на более рыночные экономические подходы.
Признание Палестины
Напомним, 21 сентября независимость Палестинского государства признали Великобритания, Канада, Австралия и Португалия.
Также 22 сентября, во время 80-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, независимость Палестины также признала Франция.
В свою очередь премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху осудил западные страны за признание Палестины. По его словам, они посылают сигнал о том, что "убийство евреев откупается".
