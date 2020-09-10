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Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину

Київ, Четвер 10 вересня 2020 18:23
Київ потрапив у "помаранчеву зону" карантину
Фото: Київ (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Згідно з новим зонування, Київ потрапив у "помаранчеву" зону карантину. Таке рішення прийняла Комісія ТЕБ та НС.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Олег Немчинов в Telegram.

У "помаранчевій зоні" адаптивного карантину забороняється проведення масових заходів за участю більш ніж 100 осіб і більше одного обличчя на 20 кв. метрів.

Також заборонена діяльність хостелів і гостинець, діяльність спортивних залів, фітнес-центрів, прийом дітей в дитячі табори, а також обмежена робота розважальних закладів.

Нове зонування почне діяти з 00:00 14 вересня.

Зазначимо, раніше Київ перебував "жовтій зоні" карантину.

Нагадаємо, 10 вересня в Україні оновили зони адаптивного карантину. У "червоній зоні" залишилися Івано-Франківськ, Тернопіль та Чернівці.

Раніше повідомлялося, що Чернівці подають в суд на Кабмін через попадання в "червону зону".

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