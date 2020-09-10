У Бейруті знову спалахнула сильна пожежа в порту

Фото: пожежа в Бейруті (скрін з відео в twitter)

У столиці Лівану Бейруті спалахнув нова сильна пожежа в порту. Причини пожежі поки невідомі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

Зараз на місці пожежники борються з пожежею.

LEBANON: A massive fire has broken out at the port of Beirut approximately a month after a huge explosion killed nearly 200 people. pic.twitter.com/tFNDJ3Bn5D — Conflict News (@Conflicts) September 10, 2020

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута прогриміло два потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. В результаті вибуху загинуло понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали. Зниклими безвісти вважаються понад ста осіб, при цьому днями рятувальники припинили пошукову операцію.

В результаті вибуху влада Лівана оголосила Бейрут "містом-лихом", а також ввела надзвичайний стан.

Пізніше уряд Лівану в повному складі пішов у відставку на тлі протестів, викликаних вибухом в порту.

Незважаючи на попередню версію про вибух селітри, глава Пентагону США Марк Еспер не виключив, що вибух міг статися в результаті атаки.