ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

У Бейруті знову спалахнула сильна пожежа в порту

Бейрут, Четвер 10 вересня 2020 13:59
У Бейруті знову спалахнула сильна пожежа в порту
Фото: пожежа в Бейруті (скрін з відео в twitter)
Автор: Игорь Литвиненко

У столиці Лівану Бейруті спалахнув нова сильна пожежа в порту. Причини пожежі поки невідомі.

Про це повідомляє The Associated Press.

Наголошується, що пожежа сталася на складі, де зберігаються шини. Він знаходиться поблизу місця, де місяць тому стався потужний вибух.

Зараз на місці пожежники борються з пожежею.

Нагадаємо, 4 серпня в порту Бейрута прогриміло два потужні вибухи. Вибухова хвиля пошкодила і зруйнувала тисячі будинків. Правоохоронці Лівану стверджують, що в порту стався вибух селітри. В результаті вибуху загинуло понад 220 осіб, ще близько 5 тисяч постраждали. Зниклими безвісти вважаються понад ста осіб, при цьому днями рятувальники припинили пошукову операцію.

В результаті вибуху влада Лівана оголосила Бейрут "містом-лихом", а також ввела надзвичайний стан.

Пізніше уряд Лівану в повному складі пішов у відставку на тлі протестів, викликаних вибухом в порту.

Незважаючи на попередню версію про вибух селітри, глава Пентагону США Марк Еспер не виключив, що вибух міг статися в результаті атаки.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Надзвичайні події пожежаБейрут
News
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся