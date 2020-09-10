Масштабні пожежі в Каліфорнії: троє загиблих та тисячі евакуйованих

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/FrankIsimp)

У Каліфорнії (США) стались масштабні лісові пожежі. В результаті вже загинули троє людей, тисячі були змушені залишити свої будинки.

Про це повідомляє ВВС.

A "smokenado" was spotted twisting in Southern California as the Valley Fire continued to burn. https://t.co/iAh3res5hb pic.twitter.com/IH9b68MOoB — ABC News (@ABC) September 8, 2020

Тіла загиблих знайшли в окрузі Бьютт. Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом запровадив у п'яти округах режим надзвичайної ситуації.

Зазначимо, загальна площа природних пожеж в цьому році в американському штаті Каліфорнія зросла до 881,4 тисяч гектарів. Вогонь, який поширюється дуже швидко, може знищити десятки тисяч будівель.

California firefighters respond to raging Creek Fire in Fresno County। pic.twitter.com/pyZXnOHVkW — sovon chowdhury (@sovonchowdhury6) September 8, 2020

У Каліфорнії без світла залишилося 172 тисяч людей в цілях обережності, щоб запобігти загорянню на лініях електропередачі та іншому обладнанні.

Фото: пожежі в Каліфорнії (twitter.com/FrankIsimp)

Два найбільших пожежі в історії штату гасять в районі затоки Сан-Франциско. У південній частині Каліфорнії пожежі сталися в округах Лос-Анджелес, Сан-Бернардіно і Сан-Дієго. Влада закрила вісім національних парків, а також кемпінги та наметові табори.

Причиною пожеж можуть бути ураганні пориви вітру і висока температура. Смог від лісових пожеж дійшов і до найбільшого міста цього штату Сіетл.

Вогонь намагаються загасити близько 14 тисяч пожежних. Температура в Лос-Анджелесі досягла в неділю, 6 вересня, 49,4 градуса Цельсія. Це найвищий показник за всю історію спостережень в місті.

Зазначимо, пожежі в Каліфорнії стали найбільшими в історії штату.

Раніше повідомлялось, що в американському штаті Каліфорнія спалахнули сотні лісових пожеж, однак через неділю пожежа збільшилася у понад двічі.