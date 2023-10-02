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Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке

Понедельник 02 октября 2023 07:44
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Сбитые дроны и попадания: что известно о ночной атаке Фото: что известно о последствиях обстрелов 2 октября (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 2 октября россияне снова атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Четыре "шахеда" сбили, но есть и попадание.

Об этом заявила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк во время телемарафона, передает РБК-Украина.

Она заявила, что за ночь враг применил 18 КАБов, направленных на гражданскую инфраструктуру и жилые районы.

"Повреждены и больница, и объекты кричной инфраструктуры", - заявила она.

При этом атака дронами была не очень массирована, вероятно, россияне пытались разведать местонахождение ПВО, отметила Гуменюк. "Шахеды" запускали с юго-восточного направления, однако маршрут был "не совсем обычным".

"В основном через Херсонщину, но очевидно было направление на Криворожье. Там 3 дрона уничтожены, и один уничтожен на Херсонщине, но есть и попадание в одно из промышленных предприятий. Ударили дроны и на Херсонщине. Снова повреждена чисто гражданская инфраструктура - заводы сельскохозяйственного предприятия" , - сообщила Гуменюк.

Ночная атака 2 октября

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же, в Кривом Роге раздавались взрывы.

Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей,воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

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