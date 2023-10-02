Есть угроза ракет и дронов: в части областей Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на 2 октября в части областей Украины была объявлена воздушная тревога - в воздушных силах предупреждают об угрозе атак дронами и ракетами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 3:12 карта тревог выглядит так:

Причина тревоги

Сначала ПС объявили тревогу в Николаевской и Херсонской областях – там предупреждали об угрозе ударов ракетами, а также фиксации на Херсонщине "шахедов".

Позже к ним присоединилась Днепропетровская область – там заявляли об опасности ударов дронами. Сообщалось о движении "шахедов" в сторону Кривого Рога.

В 2:15 сообщили о ракетной опасности в Кировоградской области, однако через 17 минут тревога была отменена.

Взрывы в Кривом Роге

По состоянию на 2:12 в городе сообщалось о двух взрывах. Пока нет официальной информации о них.

Отбой тревоги

В 3:34 Воздушные силы сообщили об отбое тревоги по всем областям.

Предыдущая ночная атака

Российские оккупанты в ночь на 1 октября в очередной раз атаковали Украину "шахедами" - 16 из 30 удалось сбить.

Да, дроны ударили по городу Умань Черкасской области. Под ударом неприятеля была промышленная инфраструктура. Кроме этого, в Кривом Роге в результате атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура. Отмечается, что оккупанты ударили по промышленности.

Также под ударом врага оказались Харьков и Николаевская область.

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