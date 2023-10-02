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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: есть ракетная опасность

Понедельник 02 октября 2023 04:10
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В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: есть ракетная опасность Фото: в Киеве и ряде областей объявили воздушную тревогу (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Ночью 2 октября в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогу - Воздушные силы предупреждают о ракетной опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту тревог.

По состоянию на 4:48 карта тревог выглядит так:

В некоторых областях Украины объявили воздушную тревогу: есть ракетная опасность

Причина тревоги

В воздушных силах предупредили жителей указанных областей о ракетной опасности.

В КГВА и региональных ОВА призвали жителей пройти к укрытиям и не снимать ПВО.

"Активность вражеской тактической авиации на юго-восточном направлении. Угроза применения авиационного вооружения для прифронтовых районов", - позже написали в ВС.

Отбой тревоги

В Воздушных силах объявили об отбое тревоги вво всех областях.

Предыдущая ночная атака

Российские оккупанты в ночь на 1 октября в очередной раз атаковали Украину "шахедами" - 16 из 30 удалось сбить.

Да, дроны ударили по городу Умань Черкасской области. Под ударом неприятеля была промышленная инфраструктура. Кроме этого, в Кривом Роге в результате атаки дронов повреждена гражданская инфраструктура. Отмечается, что оккупанты ударили по промышленности.

Также под ударом врага оказались Харьков и Николаевская область.

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Киев Война России против Украины воздушная тревога
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