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РФ ночью атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов сбили силы ПВО

Украина, Понедельник 02 октября 2023 08:53
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РФ ночью атаковала Украину "Шахедами": сколько дронов сбили силы ПВО Фото: силы ПВО сбили 4 дрона во время ночной атаки по Украине (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В ночь на 2 октября российские войска атаковали Украину дронами-камикадзе Shahed. Силам ПВО удалось уничтожить 4 из 7 ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Отмечается, что пуски производились с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск, Россия).

Всего во время атаки зафиксированы пуски семи ударных БПЛА. Силами и средствами Воздушных Сил уничтожены 4 "Шахеда".

Ночная атака по Украине 2 октября

В ночь на 2 октября масштабную воздушную тревогу объявляли дважды. Первый раз из-за ракетной и дроновой опасности. Тогда "краснели" Херсонская, Николаевская, Днепропетровская и Кировоградская области. К тому же в Кривом Роге раздавались взрывы.

Второй раз объявляли тревогу в Киеве и ряде других областей, Воздушные силы предупреждали о ракетной опасности.

Как сообщила пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк, россияне атаковали территорию Украины дронами-камикадзе и управляемыми авиабомбами. Четыре "Шахеда" сбили, но есть и попадание.

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