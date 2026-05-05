Приглашение на НМТ-2026: как узнать дату, время и место проведения теста

15:36 05.05.2026 Вт
2 мин
Участникам следует регулярно проверять свои персональные кабинеты
aimg Татьяна Веремеева
Фото: Приглашения на НМТ абитуриенты получат до 10 мая (Getty Images)
Участники национального мультипредметного теста (НМТ) смогут узнать дату, время и место сдачи экзамена уже в ближайшее время. Приглашения появятся в персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до начала основных сессий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).

Читайте также: Не успели или помешала тревога? Как абитуриентам попасть на дополнительную сессию НМТ

Главное:

  • Сроки: Приглашения на основную сессию НМТ будут доступны в персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до экзаменов - до 10 мая.
  • Содержание документа: В приглашении укажут точную дату, время и адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ).
  • Каналы связи: УЦОКО не будет отправлять SMS или письма на почту - вся информация размещается только в персональном кабинете участника.
  • Конфиденциальность: Адреса центров тестирования запрещено разглашать из соображений безопасности.
  • Мошенничество: Участников просят не передавать персональные данные сторонним ресурсам и Telegram-каналам, обещающим "быстрый доступ" к информации.

Когда появятся приглашения

Приглашения для участия в НМТ должны обнародовать до 10 мая. В них будет указано:

  • точную дату и время тестирования;
  • адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ).

В то же время информация о месте проведения теста является конфиденциальной.

Где искать информацию

УЦОКО отмечает, что никаких SMS или писем на электронную почту с данными об НМТ присылать не будут.

Вся информация появится исключительно в персональных кабинетах участников. Там же впоследствии будет доступна вкладка с результатами тестирования.

Участников призывают не распространять адрес экзаменационных центров и не передавать свои персональные данные посторонним лицам.

Особую осторожность следует проявлять в отношении Telegram-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают "быстрый доступ" к информации о тестировании. УЦОКО рекомендует пользоваться только официальными источниками.

Напомним, в этом году на НМТ зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов - это больше, чем в прошлом году. Самыми популярными предметами стали английский язык и география, тогда как физику и химию выбрали меньше всего. Основная сессия НМТ начнется 20 мая.

РБК-Украина также писало, что даже несколькоминутное опоздание на НМТ означает недопуск к экзамену. Участникам советуют заранее проверить документы и маршрут, ведь тест будет проходить в один день в два этапа.

