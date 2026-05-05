Приглашение на НМТ-2026: как узнать дату, время и место проведения теста
Участники национального мультипредметного теста (НМТ) смогут узнать дату, время и место сдачи экзамена уже в ближайшее время. Приглашения появятся в персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до начала основных сессий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский центр оценивания качества образования (УЦОКО).
Главное:
- Сроки: Приглашения на основную сессию НМТ будут доступны в персональных кабинетах не позднее чем за 10 дней до экзаменов - до 10 мая.
- Содержание документа: В приглашении укажут точную дату, время и адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ).
- Каналы связи: УЦОКО не будет отправлять SMS или письма на почту - вся информация размещается только в персональном кабинете участника.
- Конфиденциальность: Адреса центров тестирования запрещено разглашать из соображений безопасности.
- Мошенничество: Участников просят не передавать персональные данные сторонним ресурсам и Telegram-каналам, обещающим "быстрый доступ" к информации.
Когда появятся приглашения
Приглашения для участия в НМТ должны обнародовать до 10 мая. В них будет указано:
- точную дату и время тестирования;
- адрес временного экзаменационного центра (ТЭЦ).
В то же время информация о месте проведения теста является конфиденциальной.
Где искать информацию
УЦОКО отмечает, что никаких SMS или писем на электронную почту с данными об НМТ присылать не будут.
Вся информация появится исключительно в персональных кабинетах участников. Там же впоследствии будет доступна вкладка с результатами тестирования.
Участников призывают не распространять адрес экзаменационных центров и не передавать свои персональные данные посторонним лицам.
Особую осторожность следует проявлять в отношении Telegram-каналов и других онлайн-ресурсов, которые предлагают "быстрый доступ" к информации о тестировании. УЦОКО рекомендует пользоваться только официальными источниками.
Напомним, в этом году на НМТ зарегистрировались более 355 тысяч абитуриентов - это больше, чем в прошлом году. Самыми популярными предметами стали английский язык и география, тогда как физику и химию выбрали меньше всего. Основная сессия НМТ начнется 20 мая.
РБК-Украина также писало, что даже несколькоминутное опоздание на НМТ означает недопуск к экзамену. Участникам советуют заранее проверить документы и маршрут, ведь тест будет проходить в один день в два этапа.